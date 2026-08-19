Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore, in onda su Rai 1 a partire da lunedì 7 settembre, si apriranno con una delle svolte più dolorose degli ultimi anni. Il pubblico dovrà infatti fare i conti con la morte di Rosa Camilli, personaggio che nelle ultime stagioni aveva conquistato un ruolo centrale nelle vicende del grande magazzino milanese. Una scelta narrativa che continua a far discutere e che ha sorpreso anche l'attrice Nicoletta Di Bisceglie, interprete della giornalista, che ha rilasciato alcune dichiarazioni in una recente intervista.

Rosa Camilli esce di scena: una svolta che spiazza pubblico e cast

L'addio di Rosa rappresenterà uno dei momenti più forti dell'inizio della nuova stagione. La giovane giornalista, diventata negli anni un volto amatissimo della soap, non farà dunque parte delle trame ambientate alle soglie del 1968. A raccontare il proprio stupore è stata la stessa Nicoletta Di Bisceglie, che ha ammesso di non essere stata preparata a questa decisione. L'attrice ha spiegato che la notizia le è stata comunicata soltanto dopo la conclusione delle riprese della scorsa stagione e che la scelta ha sorpreso lei tanto quanto i telespettatori. "Mi ha spiazzato perché in realtà non era una cosa che mi aspettavo", ha dichiarato l'attrice, sottolineando come fosse molto legata al personaggio.

Un'affermazione che conferma quanto l'uscita di scena di Rosa sia stata vissuta come un vero colpo di scena anche dietro le quinte. L'interprete ha inoltre rivelato di aver ricevuto migliaia di messaggi da parte dei fan, molti dei quali si sono detti profondamente dispiaciuti per la scomparsa di un personaggio considerato ormai un punto di riferimento all'interno della serie.

Nicoletta Di Bisceglie parla della morte di Rosa

Nicoletta Di Bisceglie ha espresso sinceramente il proprio punto di vista sul futuro che Rosa avrebbe potuto avere nelle nuove puntate ambientate nel 1968. Secondo l'attrice, la giovane giornalista avrebbe avuto ancora molto da raccontare, soprattutto in un periodo caratterizzato da profondi cambiamenti sociali e culturali.

Rosa, da sempre indipendente, determinata e attenta alle questioni civili, avrebbe potuto rappresentare perfettamente lo spirito di quell'epoca. Non a caso, Di Bisceglie ha dichiarato: "Secondo me potrebbe essere un errore, ma la scelta è la vostra, ovviamente", riferendosi alla decisione degli autori di eliminare il personaggio dalla trama. L'attrice ha spiegato di aver sempre immaginato Rosa come una figura capace di sostenere le colleghe e di offrire uno sguardo diverso sulle trasformazioni della società italiana. Proprio per questo motivo ritiene che il suo percorso narrativo avrebbe potuto proseguire ancora a lungo. Resta ora da capire come reagirà il pubblico davanti a questo addio definitivo. Quel che è certo è che la morte di Rosa Camilli segnerà profondamente l'avvio della nuova stagione de Il Paradiso delle signore, lasciando un vuoto destinato a far discutere ancora per molto tempo.