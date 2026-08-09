L'addio di Rosa Camilli continua a far discutere i fan de Il Paradiso delle signore. In vista della nuova stagione della soap di Rai 1, Nicoletta Di Bisceglie è tornata a parlare dell'uscita del suo personaggio, svelando alcuni retroscena sulla decisione presa dagli autori. L'attrice ha raccontato di essere rimasta sorpresa dalla scelta di chiudere il percorso di Rosa proprio alle porte del 1968, un periodo storico che secondo lei avrebbe potuto offrire ancora molte opportunità narrative alla giovane giornalista. Il personaggio di Rosa, infatti, morirà per le complicazioni in seguito all'intervento chirurgico avvenuto a maggio, nelle ultime puntate andate in onda sul piccolo schermo.

Nicoletta Di Bisceglie spiazzata dalla decisione di fare morire Rosa

Nel corso di una recente intervista, Nicoletta Di Bisceglie ha spiegato di aver scoperto il destino di Rosa soltanto al termine delle riprese della scorsa stagione. Una decisione che non si aspettava e che l'ha colta di sorpresa. "Mi ha spiazzato anche me come ha spiazzato un po' il pubblico", ha raccontato l'attrice, precisando di essere stata informata soltanto quando la scelta era ormai definitiva. Tra i passaggi più significativi dell'intervista c'è anche la riflessione sul modo in cui si è conclusa l'avventura del personaggio: "Mi hanno fatta uscire di scena, insomma, un po' da Rosa, quindi da ragazza comunque molto forte, molto coraggiosa", ha dichiarato Di Bisceglie.

Parole che confermano il forte legame dell'attrice con una figura che ha interpretato per oltre due anni e che, nel frattempo, è diventata una delle più apprezzate dal pubblico della soap.

Il rimpianto per una storia che poteva continuare

Nicoletta Di Bisceglie non ha nascosto di aver immaginato un percorso diverso per Rosa Camilli nella stagione ambientata alle soglie del Sessantotto. Secondo l'attrice, il personaggio avrebbe potuto raccontare in maniera efficace i cambiamenti sociali e culturali che caratterizzeranno le nuove puntate. "Andiamo verso il '68 e a mio parere Rosa era forse la più sessantottina di tutti", ha spiegato. Non a caso, la sua prima reazione dopo aver appreso la notizia sarebbe stata: "Ma come?

Andiamo nel '68 e fate fuori Rosa?". L'interprete è convinta che la giovane giornalista avrebbe potuto continuare ad avere un ruolo importante anche accanto alle altre protagoniste del Paradiso, incoraggiandole nelle loro scelte e rappresentando un modello di emancipazione femminile. Nonostante il dispiacere per l'uscita dal cast, Di Bisceglie ha comunque accolto con maturità la decisione della produzione. "Mi è dispiaciuto, sarei ipocrita a dire che me l'aspettavo", ha affermato, aggiungendo di aver apprezzato la sensibilità con cui produttori e autori le hanno comunicato la scelta. A consolarla è stato soprattutto l'affetto dei telespettatori. L'attrice ha infatti rivelato di ricevere quotidianamente messaggi da fan ancora dispiaciuti per la morte di Rosa, una reazione che per lei rappresenta la conferma di quanto il personaggio sia riuscito a lasciare il segno nelle ultime stagioni della soap di Rai 1.