Le nuove puntate dell’undicesima stagione de Il Paradiso delle signore, attese da lunedì 7 settembre su Rai 1, si aprono con un doppio snodo che imprime subito direzione e tensione alla narrazione. Le anticipazioni del primo episodio rivelano che da una parte riaffiora l’ombra di Greta Marchesi, decisa a riemergere nella vita di Odile e a reclamare ciò che ritiene irrisolto. Dall’altra, l’uscita di scena di Fulvio ridisegna gli equilibri del grande magazzino, costringendo tutti a misurarsi con un cambiamento che nessuno aveva previsto. Nel frattempo il negozio di moda riapre le porte con una vetrina dal motto “Bella dalla testa ai piedi” e con un allestimento misterioso firmato da Gianlorenzo Botteri, mentre il personale affronta una stagione segnata da partenze, nuovi incarichi e tensioni che serpeggiano dietro la facciata scintillante.

Intanto, negli studi Videa di Roma, le riprese proseguono a ritmo serrato: gli attori condividono scatti e video dal set, restituendo l’atmosfera vivace di un backstage già immerso nel lavoro.

Greta e il passato che torna a galla

Il ritorno di Greta Marchesi spezza la calma artificiale di Villa Guarnieri con un’irruzione che nessuno aveva previsto. L’arrivo dello psichiatra che la segue in clinica, e che si presenta alla porta con un garbo inquietante, conferma che la ragazza non ha mai smesso di cercare Odile. La sua insistenza non è un capriccio, ma il segnale di un legame rimasto sospeso, pronto a riaprirsi proprio mentre Odile tenta di consolidare la propria immagine pubblica dopo la sfilata parigina che l’ha riportata al centro dell’attenzione.

La giovane, convinta di aver individuato il talento destinato a rilanciare la Galleria Milano Moda, si ritrova invece a fare i conti con un passato che non intende arretrare. Nel frattempo, Umberto sceglie di non nascondere più la verità ad Adelaide: la situazione economica della GMM è più fragile di quanto avesse lasciato intendere. Le cifre non reggono, le prospettive si restringono e il futuro della galleria dipende da decisioni che non ammettono esitazioni. In questo clima già teso, l’arrivo di Iacopo Corsi aggiunge un ulteriore elemento di instabilità. Il giovane stilista, brillante e insofferente alle regole, si presenta al colloquio con la sicurezza di chi pretende autonomia totale e non accetta compromessi.

La sua presenza introduce un’energia imprevedibile che rischia di scontrarsi con le necessità di una struttura in difficoltà. Al Il Paradiso delle signore, invece, l’atmosfera è diversa. Roberto e Marcello inaugurano la nuova stagione con un entusiasmo che prova a contagiare l’intero magazzino, mentre Botteri decide di sorprendere Delia con un gesto che nessuno avrebbe immaginato: un salone da parrucchiera ricavato all’interno del negozio, un piccolo spazio luminoso che promette di trasformare la routine delle clienti e di offrire a Delia un ruolo inatteso. Tra ritorni, fragilità e ambizioni che si intrecciano, la narrazione si prepara a una fase in cui ogni personaggio sarà costretto a confrontarsi con ciò che ha cercato di tenere nascosto.

Fulvio lascia Milano e Il Paradiso delle signore cambia assetto

La partenza di Fulvio imprime un cambio netto alla vita de Il Paradiso delle signore, lasciando un vuoto che si allarga proprio mentre sua figlia Caterina intraprende un nuovo percorso a Venezia, dove la Fenice le offre l’occasione di mettere alla prova il suo talento. Con Barbara assorbita dagli studi e Irene lontana insieme a Johnny, il reparto femminile si ritrova improvvisamente indebolito, costretto a riorganizzarsi in fretta per non perdere ritmo. In questo scenario già complesso, l’arrivo di Elisa come capocommessa introduce una rigidità che fatica a essere accolta: la sua fermezza non conquista Delia, né riesce a stemperare la tensione che serpeggia tra le colleghe.

Le selezioni per le nuove Veneri diventano così un passaggio cruciale, un momento in cui il negozio tenta di ricostruire la propria identità dopo una serie di addii che ne hanno modificato la fisionomia. Parallelamente, Marta attraversa una malinconia discreta, segnata dalla distanza da Enrico e Anita, mentre la scena pubblica viene scossa dall’arrivo di Carla. L’imprenditrice, energica e determinata, irrompe durante la conferenza di Umberto con un intervento che cattura l’attenzione del pubblico e ribalta l’atmosfera. La sua presenza, insieme a quella del figlio Iacopo, introduce una nuova forza nella Milano della moda, una spinta che promette di ridefinire strategie e alleanze.