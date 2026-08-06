La nuova stagione de Il Paradiso delle signore prende il via con la puntata in onda lunedì 7 settembre su Rai 1 e porta subito importanti cambiamenti nella vita dei protagonisti. Al centro delle anticipazioni spicca la nuova avventura di Caterina Rinaldi, che ha lasciato Milano per trasferirsi a Venezia dove lavora come costumista al prestigioso Teatro La Fenice. Parallelamente, continua il momento agrodolce di Marta Guarnieri, che fatica a nascondere la nostalgia per Enrico e Anita, ancora lontani da lei. Intanto il grande magazzino riapre i battenti con nuovi progetti, mentre tra i personaggi emergono tensioni, sorprese e problemi destinati a influenzare le prossime puntate.

Caterina inizia una nuova vita a Venezia, mentre Il Paradiso delle signore si prepara ai cambiamenti

Con la riapertura del grande magazzino di moda milanese, i due direttori de Il Paradiso delle signore, Roberto Landi e Marcello Barbieri, sono pronti a inaugurare una nuova fase ricca di idee e iniziative. Una misteriosa scritta esposta in vetrina, accompagnata da un elegante abito firmato Botteri, alimenta la curiosità di clienti e dipendenti, mentre all'interno del negozio resta nascosta una sorpresa coperta da un grande telone. Tra le assenze che si fanno sentire c'è quella di Caterina, ormai stabilitasi a Venezia insieme al padre Fulvio, l'ormai ex magazziniere del negozio. La giovane ha intrapreso un importante percorso professionale come costumista al Teatro La Fenice, una scelta che segna una svolta significativa per il suo futuro e che la allontana dalla quotidianità milanese.

Le Veneri devono inoltre fare i conti con una squadra ridotta. Oltre a Caterina, anche Barbara ha preso un'altra strada per dedicarsi completamente agli studi, mentre Irene è lontana da Milano insieme al suo fidanzato Johnny, che è bene ricordare è il magazziniere. A gestire il reparto arriva così Elisa Croce, nuova capocommessa dal carattere rigido e autoritario, che crea subito qualche attrito, soprattutto con Delia. Non mancano però le novità positive. Sono infatti in programma nuove selezioni per ampliare il gruppo delle commesse, mentre Botteri sorprende Delia con un regalo speciale: uno spazio del grande magazzino viene trasformato in un moderno salone dedicato alle acconciature, permettendole di coltivare il suo sogno professionale all'interno del Paradiso.

Marta sente la mancanza di Enrico, mentre Umberto affronta una delicata crisi finanziaria

Se in casa Guarnieri sembra finalmente essere tornata una certa serenità, Marta non riesce a nascondere la malinconia. Enrico e Anita si trovano ancora a Roma e la donna dovrà aspettare prima di poterli raggiungere. Una distanza che pesa emotivamente e che rende il suo ritorno alla quotidianità più complicato del previsto. Nel frattempo, Odile vive un momento di grande entusiasmo. Convinta di aver individuato il talento giusto per rilanciare la Galleria Milano Moda, punta tutto sul giovane stilista Iacopo Corsi, reduce da importanti apprezzamenti ottenuti a Parigi. Il loro incontro, però, non va esattamente come previsto: il designer si mostra molto sicuro delle proprie capacità e accetta l'idea di collaborare solo a condizione di avere totale libertà creativa.

Dietro l'ottimismo di facciata, però, si nasconde una situazione ben più complessa. Umberto è costretto a confidare ad Adelaide che le condizioni economiche della Galleria Milano Moda sono tutt'altro che rassicuranti. Le perdite continuano ad accumularsi e, senza un'inversione di tendenza, il rischio di una chiusura diventa sempre più concreto. Proprio Umberto finisce inoltre per fare un incontro destinato a lasciare il segno. Durante una conferenza sui nuovi mercati europei conosce Carla Corsi, imprenditrice determinata e madre di Iacopo, che conquista il pubblico con una visione moderna e coraggiosa del futuro. La donna colpisce profondamente il commendatore grazie al suo carattere forte e alla sua personalità fuori dal comune.

A rendere ancora più intrigante la puntata sarà infine l'arrivo di una notizia inattesa per Odile: uno psichiatra la contatta per informarla che una sua paziente, Greta Marchesi, continua a chiedere insistentemente di lei. Un mistero che potrebbe aprire scenari del tutto inaspettati nel corso della nuova stagione. Tuttavia, resta ancora qualche punto aperto in merito a tale vicenda e non è chiaro se Greta uscirà dalla clinica e si farà viva presentandosi a Villa Guarnieri o se continuerà a muoversi nell'ombra.