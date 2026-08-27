L'attesa per l'undicesima stagione de Il Paradiso delle signore è ormai agli sgoccioli. A partire da lunedì 7 settembre, la soap di Rai 1 tornerà in onda con nuove puntate ricche di colpi di scena e sviluppi inaspettati. Tra le trame più coinvolgenti ci saranno quelle legate alle famiglie Guarnieri e Di Sant'Erasmo, con Greta Marchesi ancora al centro di una vicenda destinata a riservare importanti rivelazioni. Nel frattempo, il grande magazzino milanese sarà teatro di alcuni cambiamenti significativi, tra cui l'inaspettato debutto di Concetta nelle vesti di Venere.

Odile incontra Greta in clinica e resta sconvolta dalle sue parole

Odile deciderà di accogliere la richiesta dello psichiatra di Greta Marchesi, che le comunicherà come la paziente continui a fare il suo nome e desideri incontrarla. La giovane accetterà quindi di recarsi in clinica per vedere l'ex collaboratrice e concederle il confronto che tanto attende. L'incontro, però, prenderà una piega del tutto inattesa. Greta pronuncerà infatti una frase destinata a lasciare Odile profondamente turbata: "Stanno continuando a nasconderti la verità". Parole inquietanti che alimenteranno i dubbi della ragazza e che potrebbero anticipare l'emersione di un segreto rimasto a lungo nascosto. Al momento Odile sa che Greta è la figlia di Arturo Guarnieri, fratello di Umberto.

La contessina ignora però un dettaglio fondamentale della sua storia personale: è in realtà la figlia di Umberto Guarnieri. Una verità destinata a venire alla luce nel corso della nuova stagione e che potrebbe cambiare per sempre gli equilibri della famiglia.

Concetta indossa la divisa da Venere mentre il negozio affronta grandi cambiamenti

Le novità non riguarderanno soltanto le vicende familiari, ma anche la vita all'interno del celebre grande magazzino. Nelle prossime puntate arriveranno nuove Veneri e una nuova capocommessa, mentre alcuni volti storici saranno temporaneamente assenti. Tra le sorprese più curiose ci sarà quella che vedrà protagonista Concetta, pronta a indossare la divisa da Venere per sopperire alla mancanza di alcune colleghe.

Irene sarà infatti ancora lontana da Milano perché impegnata in vacanza con Johnny, mentre Barbara continuerà a dedicarsi agli studi di medicina. Elisa, invece, assumerà un ruolo di maggiore responsabilità all'interno del negozio. Sul fronte sentimentale, proseguirà inoltre la vicinanza tra Odile e Matteo Portelli, un rapporto che continuerà a evolversi nel corso della stagione. A pesare sull'inizio delle nuove puntate sarà però soprattutto l'assenza di Rosa Camilli. La giornalista, infatti, sarà deceduta pochi giorni dopo la delicata operazione alla gamba resa necessaria dalle ferite riportate durante la guerra in Vietnam. Una morte inattesa che lascerà sgomenti amici, colleghi e telespettatori, soprattutto perché le sue condizioni sembravano in netto miglioramento dopo l'intervento chirurgico.