La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, in partenza da lunedì 7 settembre su Rai 1, si aprirà con una serie di eventi destinati a sconvolgere gli equilibri della famiglia Guarnieri. Al centro delle trame ci sarà soprattutto il caso legato a Odile, la cui vera identità rappresenta da tempo uno dei segreti più delicati custoditi da Adelaide e Umberto. Mentre la verità sulla ragazza rischierà finalmente di emergere, a Milano farà ritorno anche Riccardo Guarnieri, assente da diverse stagioni. Il suo arrivo sembrerà legato alla crisi familiare scoppiata attorno a Odile, ma ben presto si scoprirà che il giovane nasconde problemi ben più profondi.

Le vere origini di Odile sconvolgono la famiglia Guarnieri

Nelle nuove puntate, il segreto che Adelaide e Umberto hanno custodito per anni sarà sempre più difficile da difendere. Fino a questo momento soltanto loro conoscono la verità: Odile è la figlia biologica di Umberto Guarnieri e della contessa Adelaide. Una rivelazione che, qualora venisse alla luce, sarebbe destinata a cambiare radicalmente i rapporti all'interno della famiglia. La situazione precipiterà proprio perché il peso di questa verità inizierà a diventare insostenibile. Odile, ignara delle sue reali origini, potrebbe ritrovarsi improvvisamente al centro di una vicenda capace di mettere in discussione tutte le sue certezze. Anche per Umberto le conseguenze rischiano di essere enormi, dal momento che il commendatore dovrà fare i conti con scelte compiute nel passato e con un segreto che potrebbe incrinare diversi legami familiari.

La scoperta della paternità di Odile si preannuncia dunque come uno degli snodi più importanti dell'undicesima stagione, destinato a lasciare il segno sia nella vita della ragazza sia in quella dei suoi familiari.

Riccardo torna a Milano, ma nasconde una profonda crisi personale

Tra le novità più attese ci sarà il ritorno di Riccardo Guarnieri, che rimetterà piede a Milano dopo anni di assenza. In un primo momento tutti penseranno che sia tornato soprattutto per aiutare la famiglia ad affrontare la delicata situazione che ruota attorno a Odile e per cercare di riportare la serenità tra i suoi cari. Ben presto, però, emergerà una realtà molto diversa. Riccardo arriverà da solo e senza Nicoletta, particolare che non passerà inosservato.

Dietro la sua decisione di tornare in città si nasconderanno infatti problemi personali che affondano le radici nella sua vita parigina. Le difficoltà sentimentali saranno soltanto una parte di una crisi molto più complessa, fatta di questioni familiari, economiche e personali che verranno svelate gradualmente. Il giovane Guarnieri proverà inizialmente a minimizzare i propri problemi, concentrando l'attenzione sul caso Odile, ma con il passare delle settimane sarà costretto ad affrontare ciò da cui sta cercando di fuggire. Il suo ritorno, quindi, non rappresenterà soltanto un aiuto per la famiglia, ma l'inizio di un percorso doloroso che lo porterà a fare i conti con verità che potrebbero cambiare per sempre il suo futuro.