Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore relative alle puntate dell’undicesima stagione, in onda da lunedì 7 settembre su Rai 1, si aprono con un ritorno che scuote Milano: Riccardo rientra in città, ma lo fa con l’aria di chi sta scappando da qualcosa che non vuole confessare. In parallelo, Elisa e Valter custodiscono un segreto che potrebbe cambiare gli equilibri del negozio, proprio mentre il grande magazzino affronta una stagione ricca di tensioni, nuovi arrivi e vecchie rivalità. Sullo sfondo, il 1967 porta con sé trasformazioni che coinvolgono Roberto, Marta, Marcello, Odile, la famiglia Corsi e l’intero mondo della moda milanese.

Riccardo torna a Milano ed è in fuga da qualcosa

Il ritorno di Riccardo è improvviso e carico di inquietudine. Il giovane Guarnieri appare sfuggente, turbato, quasi braccato da un passato che non vuole affrontare. Umberto, già schiacciato dai problemi economici della Galleria Milano Moda e dallo scandalo ambientale che minaccia la sua reputazione, si ritrova a gestire anche l’ombra che il figlio porta con sé. Nel frattempo, Odile tenta di salvare la GMM puntando tutto sulla famiglia Corsi: Carla, imprenditrice ambiziosa e determinata, è pronta a diventare socia e imporre l’assunzione del figlio Iacopo come stilista. Il ragazzo, reduce dai successi parigini, arriva a Milano con un atteggiamento sicuro e una condizione precisa: libertà creativa totale, altrimenti niente accordo.

A Il Paradiso delle signore, Roberto, Marta e Marcello guidano la nuova stagione tra entusiasmo e tensioni. Simona, timida e segnata da un incidente che ha spezzato il suo talento per la danza, e Lia, vivace e impulsiva, cercano di integrarsi nel reparto mentre Irene e Johnny rientrano dai loro viaggi estivi sognando nuove avventure. Delia e Gianlorenzo preparano il matrimonio, mentre Cesare prova a ricostruire la propria vita professionale e sentimentale. Rebecca, ora al Circolo, coinvolge Mimmo nell’organizzazione degli eventi sfruttando le abilità culinarie che lui ha affinato in Francia.

Elisa e Valter nascondono un segreto che può cambiare tutto

Il secondo fulcro narrativo riguarda Elisa Croce, nuova capocommessa severa e impenetrabile, e suo fratello Valter, atletico e affabile, che attira l’attenzione delle Veneri ogni volta che passa in negozio.

Dietro la loro compostezza si nasconde un segreto che nessuno deve scoprire, un elemento che introduce una tensione silenziosa destinata a crescere puntata dopo puntata. Con l’assenza di Barbara, impegnata con gli studi, e quella di Caterina, trasferita a Venezia con il padre Fulvio, Il Paradiso delle signore deve riorganizzarsi. Le nuove Veneri dovranno adattarsi rapidamente al rigore di Elisa, che non sembra intenzionata a concedere alcuna indulgenza. Intanto, la battaglia tra Carla Corsi e Adelaide si accende: la prima vuole entrare nella GMM e dettare le regole, la seconda non è disposta a cedere terreno. Umberto si ritrova nel mezzo, costretto a fronteggiare difficoltà bancarie, tensioni familiari e la presenza ingombrante di Riccardo, che continua a muoversi come un uomo in fuga.