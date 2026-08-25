Il Paradiso delle signore è pronto a tornare su Rai 1 con l'undicesima stagione a partire da lunedì 7 settembre. Le nuove puntate si apriranno con importanti cambiamenti per i protagonisti, tra nuovi ingressi, sfide professionali e un drammatico evento destinato a sconvolgere la vita di Marcello Barbieri.

Il Paradiso delle signore riapre tra novità, nuove Veneri e il sogno di Delia

La prima puntata della nuova stagione mostrerà un grande magazzino rinnovato e ricco di progetti. Roberto Landi e Marcello Barbieri sono pronti a ripartire con entusiasmo, mentre una misteriosa iniziativa attirerà subito l'attenzione delle clienti.

Tra le principali novità spicca l'apertura di uno speciale spazio dedicato all'acconciatura, una sorpresa organizzata da Gianlorenzo Botteri per Delia, che potrà finalmente realizzare il suo sogno professionale. Nel frattempo, il team delle Veneri dovrà fare i conti con diverse assenze. Caterina si è trasferita a Venezia, Barbara è concentrata sugli studi e Irene è impegnata in un viaggio con Johnny. A guidare il reparto sarà la nuova capocommessa Elisa Croce, un personaggio che sembra destinato a creare più di qualche tensione all'interno del Paradiso. Anche alla Galleria Milano Moda si prospettano tempi complicati: nonostante l'entusiasmo di Odile per il talentuoso stilista Iacopo Corsi, Umberto e Adelaide devono affrontare una situazione economica sempre più delicata, che potrebbe mettere a rischio il futuro dell'azienda.

Una tragedia sconvolge Marcello: Rosa muore

Tra gli sviluppi più sorprendenti della nuova stagione c'è la tragica sorte di Rosa Camilli. Dopo aver superato il delicato intervento chirurgico che aveva lasciato sperare in una ripresa, il personaggio interpretato da Nicoletta Di Bisceglie andrà incontro a un destino inaspettato. Le anticipazioni rivelano infatti che Rosa morirà e che la notizia verrà resa nota già nella puntata d'esordio. La scomparsa della giovane donna avrà conseguenze profonde soprattutto per Marcello Barbieri, che inizierà questa undicesima stagione attraversando un periodo di grande dolore e smarrimento. Una svolta narrativa destinata a influenzare l'evoluzione del personaggio e a cambiare gli equilibri della soap nelle settimane successive.

Parallelamente, nuove figure entreranno in scena, come l'imprenditrice Carla Corsi, donna carismatica e determinata che colpirà particolarmente Umberto Guarnieri, mentre un misterioso messaggio proveniente da Greta Marchesi riporterà Odile al centro di una vicenda tutta da scoprire.