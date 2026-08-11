La nuova stagione de Il Paradiso delle signore prende il via con la puntata in onda lunedì 7 settembre su Rai 1 e porta subito in scena colpi di scena destinati a cambiare gli equilibri tra i protagonisti. Al centro delle anticipazioni troviamo Adelaide, che viene messa davanti a una verità molto preoccupante sulla Galleria Milano Moda: la situazione economica dell'azienda è sempre più fragile e Umberto appare ormai vicino alla disperazione. Parallelamente, un misterioso psichiatra si presenta da Odile per parlarle di una paziente che continua a chiedere di lei, aprendo così una vicenda destinata ad assumere contorni sempre più intriganti.

Nel frattempo, il grande magazzino riapre i battenti con nuovi progetti, cambiamenti tra le Veneri e importanti novità che coinvolgono anche Delia e Botteri.

Adelaide scopre che la Galleria Milano Moda rischia il tracollo, mentre Umberto è sempre più preoccupato

La situazione alla Villa Guarnieri sembra attraversare una fase di apparente serenità, ma dietro questo clima positivo si nasconde una realtà ben diversa. Odile torna entusiasta da Parigi, convinta di aver individuato lo stilista giusto per rilanciare la Galleria Milano Moda, reduce da importanti apprezzamenti ottenuti nel panorama dell'alta moda internazionale. L'ottimismo della ragazza, però, si scontra con i problemi finanziari dell'azienda.

Rimasto solo con Adelaide, Umberto è costretto a confessare che i conti della GMM sono in grave sofferenza. Le perdite continuano ad accumularsi e il rischio di una chiusura definitiva diventa sempre più concreto. Una rivelazione che lascia Adelaide profondamente scossa, soprattutto vedendo l'uomo sopraffatto dalle preoccupazioni per il futuro dell'impresa. Nel frattempo, il candidato scelto da Odile per il ruolo di stilista, Iacopo Corsi, si presenta con un carattere deciso e una forte consapevolezza del proprio talento. Il giovane, tuttavia, non sembra disposto a scendere a compromessi e pone una condizione chiara prima di accettare qualsiasi proposta: vuole ottenere la massima libertà creativa.

Al Circolo, invece, Umberto tiene un intervento dedicato alle prospettive dei mercati europei, ma il suo discorso viene interrotto da Carla Corsi, imprenditrice di grande personalità e madre di Iacopo. La donna conquista immediatamente il pubblico con le sue idee innovative e lascia lo stesso Umberto fortemente colpito dalla sua determinazione. Parallelamente, Roberto e Marcello inaugurano la nuova stagione del grande magazzino con entusiasmo e tanti progetti ancora segreti. Tra le novità spicca una misteriosa iniziativa pubblicitaria e un'importante sorpresa ideata da Gianlorenzo Botteri per Delia: uno spazio del negozio viene trasformato in un elegante salone dedicato alle acconciature, permettendo alla giovane di avvicinarsi finalmente al suo sogno professionale.

Uno psichiatra si presenta da Odile: la richiesta di una paziente la spiazza

Tra gli eventi più enigmatici della puntata d'esordio c'è senza dubbio la visita inattesa ricevuta da Odile. La ragazza viene raggiunta da uno psichiatra che le comunica una notizia destinata a lasciarla senza parole: una sua paziente, Greta Marchesi, continua infatti a fare il suo nome e desidera incontrarla con insistenza. L'arrivo del medico apre immediatamente numerosi interrogativi. Odile non si aspettava di essere coinvolta in una situazione del genere e cerca di comprendere quali possano essere i motivi che legano la misteriosa Greta alla sua vita. Un episodio che introduce una delle storyline più curiose e potenzialmente sorprendenti di questa nuova stagione.

Intanto, a Il Paradiso delle signore le commesse devono fare i conti con diverse assenze. Caterina si è trasferita a Venezia per lavorare come costumista, Barbara ha scelto di concentrarsi sugli studi e Irene è partita insieme a Johnny. Per gestire il punto vendita arriva così una nuova organizzazione interna, con Elisa Croce promossa al ruolo di capocommessa. La donna si distingue subito per il suo carattere rigido e inflessibile, caratteristiche che la mettono rapidamente in contrasto con diverse colleghe, in particolare con Delia. Nonostante le tensioni, una buona notizia è alle porte: sono previste nuove selezioni che porteranno altre Veneri a entrare nella squadra del grande magazzino. Anche Marta vive un momento particolare.

Pur felice per la ritrovata armonia familiare, sente la mancanza di Enrico e Anita, ancora a Roma, e dovrà attendere prima di poterli raggiungere. Un sentimento di nostalgia che accompagna l'inizio della stagione e si intreccia con le numerose sfide che attendono tutti i protagonisti.