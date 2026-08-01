Le registrazioni della nuova edizione dell'Isola dei famosi sono terminate qualche settimana fa, ma sul web si sta ancora parlando di come se la sarebbero cavata i concorrenti più attesi dal pubblico. Nel corso di una recente live che ha fatto su TikTok, ad esempio, Alessandro Rosica ha svelato che il vincitore potrebbe essere stato Pierpaolo Pretelli, invece Zeudi Di Palma sarebbe stata eliminata a metà percorso.

Novità sull'ex inviato dell'Isola dei famosi

Mancano ancora diversi mesi alla messa in onda della nuova edizione dell'Isola dei famosi (registrata tra giugno e luglio nelle Filippine), ma in rete si sta già parlando di come si sarebbero comportati i naufraghi più attesi dal pubblico.

Nei giorni scorsi Alessandro Rosica ha svelato alcune indiscrezioni che gli sarebbero arrivate all'orecchio al termine delle riprese del reality, a partire da quelle sul vincitore.

"Chi ha vinto? Pierpaolo Pretelli se l'è cavata benissimo, ha superato tutte le prove e sicuramente è arrivato in finale. Ad oggi posso dire che potrebbe essere lui il vincitore, ma la certezza non c'è ancora perché ci sarebbero in ballo altri due concorrenti", ha dichiarato l'esperto di gossip sui suoi canali social.

La reazione degli utenti social

Le parole di Rosica hanno animato la discussione sia tra i fan di Pretelli che tra quelli dell'Isola dei famosi, tutti curiosi di sapere com'è andata a finire l'edizione che si è registrata nelle scorse settimane.

"Che vuol dire potrebbe aver vinto Pierpaolo? Sì o no?", "Ma che notizia è?", "Questo è gossip sul nulla", "Se non si sa una cosa sarebbe meglio restare in silenzio", "Praticamente non ha detto niente", "Mah", "Che spoiler sarebbe? Questo tizio non sa nulla", si legge su X in questi giorni.

Il retroscena su Zeudi

Sempre nel corso della live che ha fatto su TikTok l'altro giorno, Alessandro Rosica ha definito "fake" l'indiscrezione che impazzava sull'approdo di Zeudi alla finale dell'Isola dei famosi.

"Non è vero, è uscita a metà percorso", ha detto l'esperto di gossip sull'ex Miss Italia che quest'estate ha vestito i panni di naufraga di un'edizione del reality che sarà trasmessa in tv all'inizio del 2027.