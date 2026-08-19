Sono trascorsi pochi giorni da quando Javier Martinez ha messo piede in Brasile, ma sono già tante le foto che ha postato della sua vacanza di totale relax. A conquistare i fan sono stati soprattutto gli scatti dove il pallavolista ha messo in mostra il suo fisico, una serie di selfie che hanno fatto breccia anche nel cuore dell'amico Mattia Fumagalli.

Il racconto social delle vacanze

Da quando è arrivato in Brasile Javier sta documentando le sue giornate su Instagram, dove sta postando foto e video di sé stesso o del panorama.

Ovviamente i contenuti più apprezzati dai fan sono quelli con protagonista Martinez, e in particolare il suo corpo allenato e abbronzato.

Sui social si possono trovare centinaia di commenti pieni di complimenti per il 31enne e per il fisico che sta sfoggiando dall'altra parte del mondo, dove è volato con la fidanzata Helena per una vacanza romantica.

Tanti apprezzamenti per Javier

Tra chi si è esposto per elogiare la bellezza di Javier c'è anche un ex concorrente del Grande Fratello, un maestro di sci che è diventato molto amico degli Helevier.

"Sto urlando, mi hai sentito?", è stato il commento di Mattia Fumagalli ad una foto che Martinez ha postato poco prima di andare in spiaggia con la fidanzata.

"Lui è il panorama più bello", "Meraviglioso", "Il Brasile gli fa proprio bene", "Javier è anche più social da quando è in vacanza, adoro", "La palestra funziona", "Bellissimo", "Viva l'Argentina", "Troppo bello", "Il nostro Martinez ci sta regalando parecchie gioie in questi giorni", "Pazzesco", "In formissima", si legge sul web in questi giorni.

La scelta condivisa con Helena

In queste ore sui social si è parlato molto anche della decisione di Helena e Javier di mostrarsi insieme solo ad una parte del loro fandom, ovvero a chi è abbonato al canale Instagram della modella.

Da quando sono in Brasile, infatti, gli Helevier hanno postato contenuti di coppia soltanto per i fan che ogni mese pagano un abbonamento per avere accesso a foto e video esclusivi.

In passato Prestes si è lamentata con gli utenti che rendono pubblici questi contenuti e i suoi sostenitori l'hanno appoggiata definendo questa mossa ingiusta verso chi rispetta le regole.