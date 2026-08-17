In diverse occasioni Javier Martinez ha invitato i fan a non dare troppa importanza agli haters, ma ogni tanto anche lui si diverte a leggere e a condividere quello che scrivono contro di loro. Poche ore fa, ad esempio, il 31enne ha apprezzato i commenti di chi ci ha tenuto a sottolineare che ad alcuni utenti sarebbe venuto il mal di stomaco dopo la notizia del viaggio con Helena Prestes in Brasile.

Al via la vacanza di coppia

Da circa 24 ore Helena e Javier sono insieme in Brasile, in particolare in un resort che dà sulla spiaggia e che non è molto distante da Fortaleza.

Per il momento Prestes e Martinez non hanno postato foto o video di coppia, e questo è perfettamente in linea con la scelta che hanno fatto un paio di mesi fa, ovvero quella di viversi il più possibile lontano dai social.

Ai fan degli Helevier, però, non sfugge nulla, tantomeno i like che i loro beniamini mettono ai commenti di chi li segue su Instagram e su TikTok.

Il pallavolista, ad esempio, poche ore fa ha messo un paio di "mi piace" che non sono passati inosservati dentro e fuori al suo fandom.

Frecciatine velate da parte di Javier

"Vedo che il viaggio con Helena è stato mal digerito da molti haters, poverini", questo è il primo commento che Javier ha apprezzato mentre era in partenza per il Brasile insieme alla fidanzata.

Il pallavolista ha messo like anche a quest'altra opinione che una fan ha espresso su Instagram: "Devono scoppiare dal mal di stomaco per quante ne hanno inventate su Helena e Javier".

Insomma, Martinez ha velatamente condiviso il pensiero di chi è convinto che gli haters starebbero rosicando per la vacanza di coppia, soprattutto chi era certo che tra i due ci fosse una crisi in corso.

La reazione del fandom

Questi nuovi "mi piace" di Javier hanno fatto il giro del web e tra i fan c'è chi non è riuscito a trattenersi dal commentarli.

"Un caro saluto alle haters inacidite", "Vi ha messo a tacere con due like", "Come godo", "Quelle rosicano e loro stanno in luna di miele", "Che soddisfazione", "Sento i loro fegati scoppiare sin da qui", "Chissà quando la finiranno di dire cavolate", "Loro stanno in paradiso e voi continuate a rosicare", si legge sui social in queste ore.