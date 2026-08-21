Nelle ultime ore sul web si è parlato molto di Javier Martinez e di una proposta che ha fatto a chi lo segue su Instagram: il pallavolista vorrebbe aprire un canale per abbonati tutto suo, ma prima di farlo ha chiesto ai fan se vorrebbero foto e video esclusivi delle sue giornate. Il pallavolista, inoltre, ha sottolineato che chi voterà "no" usando un profilo fake non verrà considerato nella decisione finale.

Novità in arrivo per i fan di Javier

In questi giorni sia Helena che Javier hanno preso decisioni importanti sulla loro attività social: se la modella ha scelto di limitare i commenti sotto i suoi post per mettere un freno agli haters, il pallavolista si è detto pronto a seguire le orme della fidanzata.

"Canale esclusivo, sì o no? Decidete voi. Ovviamente sarò molto più presente e vi porterò nella mia vita senza filtri, più da vicino", ha scritto Martinez in una storia in cui ha inserito un sondaggio per capire il sentiment del suo fandom sull'argomento.

Il ragazzo ha anche precisato che questa votazione scadrà dopo 24 ore e solo in quel momento sceglierà se cominciare a pubblicare contenuti esclusivi per gli abbonati oppure se lasciare tutto com'è.

La precisazione dal Brasile

Poche ore fa Javier ha postato un video nel quale ha fatto un'importante precisazione sul sondaggio che ha aperto su Instagram.

"Volevo dirvi che io vedo chi vota e i no sono quasi tutti da profili falsi. Quindi facciamo così, i voti che arrivano dagli account fake non valgono perché so che vi state organizzando per sabotare questa cosa.

Siete proprio una compagnia infelice. Comunque, se allo scadere delle 24 ore vincerà il no non farò il canale perché il pubblico è sovrano", ha detto Martinez direttamente dal Brasile, dove si sta godendo una romantica vacanza con Helena.

I commenti dei fan

La notizia che Javier è pronto ad aprire un canale esclusivo ha reso felici tutti i suoi sostenitori, gli stessi che hanno esultato quando hanno saputo che i voti degli account fake non verranno conteggiati alla chiusura del sondaggio su Instagram.

"Sì è l'unica opzione valida", "Lui ha già sgamato le finte fan, sto volando", "Javier non ti fermare mai", "Asfalto puro", "Non lo fregate", "Javi fai quello che ti senti, lascia perdere", "Per me non doveva fare neanche il sondaggio, se lo vuole aprire lo fa e basta", si legge sul web.