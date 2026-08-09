Cosa c'è nel futuro professionale di Javier Martinez? I fan se lo stanno domandando da quando il 31enne ha messo in stand-by la sua carriera da pallavolista, e tra loro c'è chi sogna di rivederlo in tv in nuove vesti. Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, il compagno di Helena Prestes sarebbe in lizza per un posto nel cast della seconda edizione di The 50 Italia, il reality targato Amazon che si registrerà il prossimo settembre.

Sorprese in arrivo per i fan di Javier

Sono passati diversi mesi da quando Javier ha messo in pausa la sua carriera da schiacciatore professionista (ha detto che non esclude di poter tornare a giocare il prossimo anno) e nel suo fandom c'è chi spera di vederlo alle prese con nuove sfide, magari davanti alle telecamere.

Dall'inizio dell'estate si vocifera che Martinez sarebbe tra i principali candidati al cast della seconda edizione di The 50 Italia, le cui riprese dovrebbero cominciare dopo l'estate in una località ancora top secret.

Stando a queste indiscrezioni che impazzano in rete, dunque, il 31enne potrebbe essere uno dei concorrenti della stagione del reality Amazon che sarà registrata a breve ma che sarà disponibile la prossima primavera.

Le teorie degli utenti social

In questi giorni stanno circolano i nomi di diversi personaggi famosi che potrebbero partecipare alla nuova edizione di The 50 e quello di Javier sembra essere uno dei più gettonati.

"Ci pensate che mettono dentro Javier, Lorenzo e Chiara?

Quell'edizione del Grande Fratello non morirà mai", "Non sono sicura che Javier accetterebbe un programma così trash", "Guarderei molto volentieri", "L'ha fatto Helena, perché non potrebbe farlo anche lui?", si legge su X.

L'esperienza di Helena

Se Javier sarà davvero un concorrente di The 50 si scoprirà più avanti, magari quando inizieranno le registrazioni e tutti i partecipanti si assenteranno dai social per alcune settimane.

Il reality Amazon ha esordito la scorsa primavera con un'edizione che ha riscosso un enorme successo e il merito è sicuramente dei 50 personaggi famosi che hanno accettato di mettersi in gioco.

Helena si è distinta per carattere e voglia di vincere, ma in finale è stata beffata da Matteo Diamante (lei si è classificata seconda, davanti a Edoardo Tavassi).