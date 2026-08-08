L'Olbia Arena ha ospitato il debutto del Jova Summer Party 2026, trasformandosi in una vibrante "città provvisoria della musica" per accogliere 25mila persone. L'evento, che ha segnato la prima tappa dell'attesissimo tour estivo di Jovanotti, si è rivelato un'esplosione di energia e creatività, superando la formula del concerto per un'esperienza immersiva e collettiva. Fin dal pomeriggio, la location sarda ha preso vita con un'alternanza di artisti e performance, delineando lo spirito di una festa itinerante.

Un'apertura energica e una line-up ricca di sorprese

La serata ha preso il via con l'elettrizzante set di Gabry Ponte, guest star e main DJ, che ha scaldato il pubblico con i suoi beat potenti, culminando con "DNA", brano realizzato con Jovanotti. La line-up ufficiale della tappa di Olbia ha visto alternarsi sul palco una varietà di talenti, tra cui Dov’è Liana, Il Mago del Gelato, Nana Benz, Chicha Libre, Heva e Bels, arricchita da ospiti a sorpresa. Lorenzo Jovanotti, nel suo ruolo di "capitano" di questa grande festa, ha guidato l'evento con incursioni inaspettate, duetti coinvolgenti e improvvisazioni, rafforzando il legame con il suo pubblico.

Il viaggio simbolico de 'L'Arca di Loré' e i momenti clou

Un elemento distintivo del debutto è stato "L'Arca di Loré", un suggestivo cortometraggio scritto e diretto dallo stesso Jovanotti, che ha introdotto il concerto. Attraverso la metafora di una barchetta di carta, ha simboleggiato un nuovo inizio, avventura e fantasia, richiamando il "bambino interiore". Lo show è proseguito con brani iconici quali "Shiva Jam", "Attaccami la spina", "Lo scimpanzé", "Tanto", "Gimme Five" e "Penso positivo". La serata ha riservato una sorpresa con l'arrivo di Alfa, che con Jovanotti ha presentato la hit estiva "Buon Vento", inno perfetto per il tour. Non sono mancati i tributi a Toto Cutugno, Gino Paoli e Giuni Russo, e un omaggio alla Sardegna con la lettura di una poesia di Grazia Deledda e un brano di Andrea Parodi.

La chiusura romantica è stata affidata a "A te".

Il 'Jova Giro': un tour che attraversa l'Italia in bicicletta

Dopo il successo di Olbia, il Jova Summer Party proseguirà il suo percorso itinerante, toccando diverse regioni italiane. Le prossime tappe includeranno Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia e Campania, seguendo una rotta che dal Sud risalirà la penisola. Peculiarità del tour è il "Jova Giro", un viaggio in bicicletta che Jovanotti intraprenderà dal 9 agosto, percorrendo duemila chilometri per collegare le tappe. Il percorso culminerà nel gran finale del 12 e 13 settembre al Circo Massimo di Roma con "Jova al Massimo". L'artista ha ribadito la sua filosofia, incentrata sul desiderio di "costruire, inventare, navigare, immaginare, partire, tornare, ricominciare, ballare", sottolineando la volontà di esplorare la musica dal vivo senza porsi limiti, con lo spirito di chi vuole sempre ripartire e reinventarsi.