Nell’appuntamento della soap turca L’erede (Halef) che verrà trasmesso su Canale 5 venerdì 14 agosto 2026 come sempre in prima serata, dopo aver stretto un’alleanza inaspettata con Asir (Mert Doğan), il protagonista Serhat Yilmaz (İlhan Şen) riuscirà a impedire alla sua amata Yildiz Kordağlı (Biran Damla Yılmaz) di diventare la moglie di Dalyan (Ozan Çelik), facendo irruzione nel bel mezzo della cerimonia.

Serhat e Asir rintracciano Bektas, Dalyan fugge con Yildiz

Dopo essere stata rinnegata dalla sua famiglia, Yildiz accetterà di sposare Dalyan, per il bene di Serhat.

In particolare, la giovane spererà che Dalyan rilasci una testimonianza a favore di Serhat, per non farlo finire di nuovo in prigione.

Intanto, a proposito di Serhat, insieme ad Asir rintraccerà Bektas, lo scagnozzo di Dalyan. A quel punto, Serhat e Asir arriveranno sul luogo in cui sarà in procinto di essere celebrato il matrimonio e lo interromperanno, impedendo a Yildiz di firmare i documenti. Durante uno scontro a fuoco, Dalyan riuscirà a fuggire con Yildiz.

Akif affronta Melek e la minaccia

Spazio anche ad Akif (Onur Bilge), che affronterà Melek (Aybüke Pusat), appena scoprirà attraverso Nurgul che è a conoscenza della sua relazione clandestina con Nida (Beril Kayar), la moglie di Asir. Durante il confronto, Akif minaccerà di rivelare a suo fratello Serhat che Melek si è scambiata dei messaggi con Dalyan.

Riepilogo: Serhat è stato ricattato dal capo Ziyan

In precedenza, Serhat è stato finalmente scagionato, dopo essere stato accusato ingiustamente di traffico di reperti archeologici a causa di una trappola di suo fratello Akif. Quest’ultimo ha continuato a tramare nell’ombra, servendosi dell’aiuto dei Kordagli. Successivamente, Serhat è stato messo alle strette dal capo Ziyan, il quale l’ha costretto a firmare un contratto per cedergli dei terreni ricchi di riserve, per evitare di nuovo il suo arresto. A intervenire ci ha pensato Melek, la quale ha minacciato di svelare la tresca di Nida con Akif, per farsi svelare il nascondiglio di Zeynel, il trafficante intenzionato a testimoniare contro Serhat nel nuovo processo al tribunale.