Venerdì 7 agosto su Canale 5 alle ore 21:45 circa torna una nuova puntata de L’erede (Halef in lingua originale). Stando a quanto si apprende dagli spoiler, Yildiz sembra essere pronta a tutto pur di ricevere delle attenzioni da parte di Serhat. Nel frattempo, anche Akif continua a remare contro la famiglia degli Yelduran e medita vendetta contro il capofamiglia Serhat.

Anticipazioni L’erede

In occasione del nuovo episodio de L’erede, le anticipazioni ruotano tutte intorno a Serhat. Il capofamiglia degli Yelduran dopo essere finito in prigione, riuscirà ad uscire ma la sua libertà è loro precaria.

Ogni prova che arriverà al giudice, infatti potrebbe essere utile a rispedire Serhat dietro le sbarre. Nel frattempo ad attenderlo lontano dalla prigione ci sono i problemi legati alla vita sentimentale: da un lato c’è Melek, mentre dall’altra Yildiz. In partiracolare quest’ultima non riesce ad accettare che Serhat non la vede come consorte, ma solo come una sorella. Nonostante il capofamiglia abbia le idee ben chiare, Yildiz sembra essere pronta a tutto pur di ricevere attenzioni da parte dell’uomo che ama. Compresa la situazione anche Melek decide di parlare alla “rivale” per dirle che riesce a capire benissimo il suo stato d’animo, visto che per un periodo anche lei ha elemosinato attenzioni da parte di Serhat.

Il discorso di Melek, però, non farà altro che provocare frustrazione in Yildiz: la Kordagli infatti, è convinta che avrebbe la strada spianata con Serhat se non ci fosse Melek.

Akif medita vendetta contro gli Yelduran

Ulteriori spoiler riguardanti la serie tv turca, vedono protagonista Akif. L’uomo infatti, non riesce a digerire che Serhat sia stato designato come erede dei Yelduran. Per questo motivo l’uomo sembra meditare vendetta nei confronti della sua stessa famiglia e quindi continua a collaborare in gran segreto con i Kordagli.

Problemi in vista anche per Nida, visto che l’uomo è profondamente innamorata di una donna ma quest’ultima è la moglie di Asir. Motivo per cui nuove faide all’interno delle due famiglie rivali sono pronte ad esplodere e creare diverse tensioni tra i vari protagonisti della serie.