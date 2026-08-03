Nelle puntate de La Promessa in onda su Rete 4 da lunedì 10 a domenica 16 agosto alle 19:45, la tenuta viene travolta da un’ondata di inquietudine che ruota attorno a due drammi paralleli: il peggioramento delle condizioni di Petra e la disperazione di Ricardo per l’assenza di Pía. Le anticipazioni rivelano che la governante, sempre più debilitata, diventa il fulcro di una preoccupazione collettiva che coinvolge Maria, Teresa e Vera, costrette a sostenerla nelle sue mansioni mentre Cristóbal osserva con crescente irritazione ogni gesto di solidarietà.

Allo stesso tempo, Ricardo tenta disperatamente di riportare Pía al palazzo, ma si scontra con l’intransigenza del marchese e con l’ombra di Cristóbal, che continua a impedire qualsiasi possibilità di ritorno. In questo clima già teso, la tenuta deve affrontare ulteriori scosse: Adriano valuta seriamente di lasciare la tenuta con i suoi figli dopo la partenza di Catalina, Manuel prova a ricucire il rapporto con Tono promettendo di fermare le indagini su Enora, mentre la servitù vive con crescente malcontento il rigido sistema dei tre errori imposto da Cristóbal. Sul fronte dei sentimenti, Lope cerca di sostenere Curro dopo i ripensamenti di Ángela sulla loro fuga, e Vera, venuta a sapere dell’incontro tra Lope e Federico, ribadisce la volontà di ricongiungersi alla sua famiglia biologica, nonostante i rischi.

Una settimana densa, dove ogni equilibrio sembra sul punto di spezzarsi.

Petra versa in gravi condizioni, mentre Ricardo lotta per Pia

Il declino di Petra diventa il centro emotivo della settimana. La governante, sempre più fragile e incapace di sostenere il peso delle sue responsabilità, costringe Maria, Teresa e Vera a intervenire con un aiuto costante e discreto, trasformando la routine della tenuta in un percorso di assistenza continua. La loro presenza, pur necessaria, irrita profondamente Cristóbal, che vive ogni gesto come una minaccia alla disciplina che vuole imporre. Il malcontento della servitù cresce, alimentato dal sistema dei tre errori gravi che rende ogni giornata un terreno minato.

In parallelo, Ricardo affronta un dolore che non riesce più a contenere: la lontananza di Pía lo consuma, lo spinge a presentarsi dal marchese per chiedere il suo intervento, ma la risposta è un muro invalicabile. Alonso, frenato da Leocadia e dalle decisioni di Cristóbal, non può fare nulla. La sensazione di impotenza diventa per Ricardo una ferita aperta, un tormento che accompagna ogni suo passo nel palazzo.

Tra fughe, addii e tensioni crescenti, la tenuta rischia di perdere i suoi equilibri

Mentre Petra e Ricardo vivono i loro drammi, la tenuta è attraversata da una serie di scelte che rischiano di cambiare tutto. Lope tenta di sostenere Curro dopo i ripensamenti di Ángela sulla loro fuga, ma la determinazione dei due innamorati li spinge a provarci ancora una volta, convinti che il loro futuro debba essere costruito lontano dalle pressioni di Lorenzo.

Adriano, sconvolto dalla partenza di Catalina, valuta seriamente di lasciare La Promessa con i suoi figli, una decisione che getta nel panico il marchese e Martina, consapevoli che un addio del genere segnerebbe un punto di non ritorno. Manuel, dopo l’allontanamento, prova a ricucire l’amicizia con Tono e promette di fermare le indagini su Enora, nel tentativo di riportare un minimo di serenità. Intanto Vera, venuta a sapere dell’incontro tra Lope e Federico, ribadisce la volontà di ricongiungersi alla sua famiglia biologica, pur sapendo che esporsi a suo padre potrebbe avere conseguenze imprevedibili. Una settimana in cui ogni personaggio sembra muoversi sul filo, mentre la tenuta, già scossa dalla malattia di Petra e dalla disperazione di Ricardo, rischia di perdere definitivamente i suoi fragili equilibri.