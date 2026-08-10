Settimana intensa per La Promessa, la soap spagnola in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19:45. Nelle puntate trasmesse da lunedì 17 a domenica 23 agosto, i protagonisti dovranno fare i conti con bugie, piani nascosti e decisioni che potrebbero modificare il corso di diverse relazioni. Al centro delle vicende ci sarà soprattutto Enora, che sceglierà di non dire tutta la verità dopo una telefonata importante, alimentando sospetti e incomprensioni. Parallelamente, la situazione di Petra mostrerà segnali incoraggianti, mentre Curro verrà coinvolto in una strategia elaborata da Leocadia per influenzare il futuro sentimentale di Angela.

Non mancheranno neppure le emozioni per Adriano, alle prese con un messaggio inatteso che riaprirà vecchie ferite, e per Lope, sempre più determinato a recuperare il rapporto con Vera. Tra misteriose sparizioni e nuove conoscenze destinate a sconvolgere gli equilibri della tenuta, la settimana si preannuncia ricca di sviluppi.

Enora nasconde la verità, mentre Tono inizia a sospettare di lei

Le prossime puntate vedranno Enora raccontare una versione dei fatti diversa dalla realtà dopo una telefonata particolarmente importante. La giovane riferirà a Tono e Manuel che il proprietario dell'abitazione avrebbe deciso di non concedere più l'affitto della casa, ma le sue parole non convinceranno del tutto chi le sta accanto.

Con il passare dei giorni, alcuni atteggiamenti della ragazza inizieranno infatti ad apparire poco chiari. Dopo essersi procurata un infortunio a una caviglia, Enora verrà accompagnata a casa da Tono, che si mostrerà premuroso nei suoi confronti. Tuttavia, proprio questa vicinanza gli permetterà di osservare dettagli che alimenteranno i suoi dubbi. Quando Enora farà ritorno all'hangar, i sospetti di Tono diventeranno ancora più forti. Il giovane inizierà a chiedersi se la ragazza stia effettivamente dicendo tutta la verità e se dietro la vicenda della casa si nasconda qualcosa di più complesso di quanto abbia voluto ammettere. Nel frattempo, una nota positiva arriverà dalle condizioni di Petra, che riuscirà a superare la notte facendo registrare un netto miglioramento.

La sua ripresa porterà sollievo tra le persone a lei vicine. Pia, intanto, organizzerà le cure necessarie e comunicherà a Teresa e Maria che dovranno occuparsi dei massaggi utili al percorso di recupero della donna.

Leocadia manovra il futuro di Angela, mentre la lettera di Catalina sparisce

Sul fronte degli intrighi, Leocadia sarà sempre più determinata a raggiungere il proprio obiettivo. La donna metterà Curro sotto pressione con una proposta tanto delicata quanto controversa: convincere Angela a sposare Beltran per allontanarla definitivamente dal capitano e impedire che i due arrivino alle nozze. Nel frattempo, Angela conoscerà proprio Beltran, un nuovo ospite che farà il suo ingresso nella tenuta.

Tra i due nascerà rapidamente una simpatia spontanea e la loro crescente complicità potrebbe favorire i piani di Leocadia. Successivamente Curro parlerà con Angela, invitandola a prendere in considerazione un matrimonio con Beltran, senza però rivelarle che dietro quel suggerimento si nasconde in realtà l'influenza della stessa Leocadia. Anche Adriano vivrà giorni particolarmente agitati. Nel tentativo di rimettere ordine nella sua vita, riceverà una lettera inviata da Catalina, un evento che lo destabilizzerà profondamente e lo costringerà a tornare con il pensiero al passato. Deciso a far luce sulla situazione, sceglierà di consegnare la missiva all'investigatore attraverso Leocadia. La vicenda, però, prenderà una piega inattesa quando la lettera sparirà misteriosamente, lasciando dietro di sé numerosi interrogativi.

La scomparsa del documento rischierà di complicare ulteriormente una situazione già delicata e potrebbe nascondere interessi e manovre ancora tutti da scoprire. Infine, anche i sentimenti continueranno a occupare uno spazio importante nella narrazione. Lope cercherà di riavvicinarsi a Vera e di mettere fine alle tensioni che si sono create tra loro, ma la giovane si mostrerà ancora fredda e distante, rendendo ogni tentativo di riconciliazione più difficile del previsto. Una situazione che promette nuovi sviluppi nelle settimane successive.