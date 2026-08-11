La nuova puntata de La Promessa, in onda mercoledì 12 agosto alle 19:40 su Rete 4, sarà caratterizzata da due vicende particolarmente intense. Alla tenuta dei De Luján arriverà infatti una notizia drammatica riguardante la salute di donna Petra, mentre sul fronte sentimentale una proposta ufficiale finirà per sconvolgere soprattutto Curro.

Petra scopre di essere in condizioni disperate

Nella tenuta il clima diventerà sempre più pesante quando Samuel e Cristobal informeranno gli altri di una verità preoccupante sulle condizioni di Petra. La donna ha contratto il tetano e la malattia si troverebbe ormai in una fase molto avanzata.

La notizia lascerà tutti profondamente scossi. Le condizioni di Petra appariranno infatti estremamente serie e la situazione sembrerà lasciare ben poche speranze. La gravità del quadro renderà ancora più difficile affrontare le prossime ore, mentre chi le è vicino dovrà fare i conti con la paura di poterla perdere.

Il tetano rappresenterà quindi una nuova emergenza all'interno della tenuta. La situazione di Petra finirà inevitabilmente per attirare l'attenzione di tutti e potrebbe avere ripercussioni anche sui rapporti tra alcuni dei protagonisti.

In un momento già complicato per la famiglia e per la servitù, la notizia arriverà come un ulteriore duro colpo. Resta da capire se ci sarà ancora una possibilità di salvare Petra oppure se la malattia avrà ormai preso definitivamente il sopravvento.

Il capitano chiede la mano di Angela

Mentre alla Promessa si affronta questa situazione drammatica, sul fronte sentimentale arriverà una svolta altrettanto importante.

Durante una cena alla quale prenderà parte l'intera famiglia, il capitano de la Mata deciderà infatti di fare un passo ufficiale nei confronti di Angela. L'uomo le chiederà di sposarlo davanti a tutti, trasformando così la loro relazione in qualcosa di molto più concreto.

Angela si ritroverà inevitabilmente al centro dell'attenzione. La proposta arriverà davanti alla famiglia e la donna, messa di fronte alla necessità di dare una risposta, finirà per accettare.

Il suo sì, però, non sembrerà accompagnato dalla serenità che ci si aspetterebbe in un momento simile.

Angela apparirà infatti in evidente difficoltà e il suo disagio lascerà intuire che dietro quell'accettazione ci siano sentimenti molto più complessi.

La notizia avrà soprattutto un effetto devastante su Curro. Il giovane è profondamente innamorato di Angela e assistere all'ufficializzazione del suo fidanzamento con un altro uomo sarà per lui un colpo difficile da sopportare.

Curro dovrà quindi confrontarsi con la realtà: la donna che ama è ormai promessa al capitano de la Mata e il matrimonio potrebbe diventare presto una concreta possibilità. La sofferenza del giovane sarà evidente e rischierà di spingerlo ancora più lontano dalla serenità che sperava di poter trovare accanto ad Angela.

La puntata del 12 agosto metterà quindi insieme una drammatica emergenza e una svolta sentimentale destinata a lasciare il segno.

Mentre tutti saranno con il fiato sospeso per le condizioni di Petra, Angela si troverà davanti a un futuro che forse non desidera davvero e Curro dovrà fare i conti con un dolore sempre più difficile da nascondere.