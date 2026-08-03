Nuove tensioni animeranno gli episodi de La Promessa in onda martedì 4 agosto alle 19:40 su Rete 4. La tranquillità all'interno della tenuta sarà destinata a durare ben poco, perché alcune decisioni prese da Cristobal finiranno per creare un clima di forte preoccupazione tra i domestici. Parallelamente, Petra dovrà fare i conti con un peggioramento delle sue condizioni di salute, mentre Martina si ritroverà a svolgere un ruolo importante accanto ai piccoli di casa.

Cristobal cambia le regole e mette in allarme tutti

L'arrivo di Cristobal continuerà a far sentire i suoi effetti all'interno della tenuta.

Determinato a imporre una disciplina molto più rigida, l'uomo presenterà un nuovo regolamento destinato a cambiare radicalmente il lavoro della servitù.

Da quel momento, ogni domestico dovrà prestare la massima attenzione al proprio comportamento. Cristobal introdurrà infatti un sistema di sanzioni estremamente severo: chi accumulerà tre errori considerati gravi rischierà il licenziamento immediato.

La notizia si diffonderà rapidamente tra il personale, provocando ansia e malcontento. I domestici inizieranno a vivere ogni giornata lavorativa con il timore di commettere anche il più piccolo sbaglio, consapevoli che le conseguenze potrebbero essere irreparabili.

L'atmosfera all'interno de La Promessa diventerà quindi ancora più pesante, con la paura che finirà per influenzare anche i rapporti tra i vari membri della servitù.

Martina si prende cura dei bambini, Petra peggiora

Nel frattempo, Martina sarà impegnata ad accudire i piccoli Andres e Rafaela. La giovane trascorrerà del tempo con loro, cercando di garantire ai bambini serenità e attenzioni in una fase particolarmente delicata per tutta la famiglia.

Chi invece attraverserà un momento molto difficile sarà Petra. La donna inizierà ad accusare forti dolori fisici che desteranno non poca preoccupazione. Le sue condizioni renderanno necessario l'intervento di un medico, che dopo averla visitata arriverà a una conclusione ben precisa.

Secondo il dottore, il problema non sarebbe legato a una malattia improvvisa, ma al forte stress accumulato negli ultimi tempi. Le continue tensioni e la pressione emotiva starebbero infatti compromettendo il suo stato di salute, aggravando un malessere che non potrà più essere sottovalutato.

Per Petra sarà quindi un campanello d'allarme importante, mentre chi le sta intorno inizierà a rendersi conto di quanto gli ultimi avvenimenti abbiano inciso sul suo equilibrio fisico e psicologico.

Tra nuove regole destinate a rivoluzionare la vita della servitù, un clima sempre più teso e le preoccupanti condizioni di Petra, la puntata del 4 agosto si preannuncia ricca di momenti intensi e potrebbe avere conseguenze importanti sugli equilibri all'interno della tenuta.