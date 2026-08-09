Le prossime puntate spagnole de La Promessa, in arrivo prossimamente anche su Rete 4, saranno caratterizzate da importanti colpi di scena che coinvolgeranno Manuel De Luján. Da un lato il marchesino vivrà un momento particolarmente emozionante legato alla nascita della figlia di María Fernández, dall'altro si ritroverà inconsapevolmente al centro di un raggiro orchestrato da Lorenzo insieme a Ciro. Nel frattempo, a palazzo continueranno le tensioni legate al duca di Buenaventura e ai segreti che stanno sconvolgendo la famiglia.

Manuel diventa il padrino della piccola Jana

Tra gli eventi più toccanti delle prossime puntate ci sarà il battesimo della piccola Jana. Nonostante i tentativi di Carlo di influenzare le decisioni della madre della bambina, María Fernández finirà per seguire il proprio cuore scegliendo Manuel come padrino della figlia. La cerimonia si svolgerà in un clima di grande felicità e rappresenterà un momento speciale per il marchesino, che accetterà con entusiasmo questo importante incarico. La scelta di María confermerà il profondo rapporto di stima e affetto che nel tempo si è consolidato tra lei e Manuel. L'evento, tuttavia, lascerà l'amaro in bocca a Carlo, che sperava in un epilogo diverso e non riuscirà a nascondere la propria delusione di fronte alla decisione finale della donna.

Lorenzo e Ciro ingannano Manuel con una truffa

Mentre Manuel sarà impegnato nelle vicende familiari, Lorenzo porterà avanti uno dei suoi piani più subdoli. Il capitano De La Mata unirà infatti le forze con Ciro per mettere in atto una truffa economica che avrà come vittima proprio il marchesino. I due organizzeranno un sistema che consentirà loro di incassare due pagamenti da alcune aziende coinvolte nell'operazione, lasciando invece a Manuel un solo compenso. Quest'ultimo inizierà ad avere dei dubbi quando affronterà la cugina in merito alle richieste economiche avanzate da Enora, ma Ciro riuscirà momentaneamente a tranquillizzarlo sostenendo che le società coinvolte dispongano di risorse più che sufficienti per coprire tutte le spese.

Lorenzo continuerà inoltre a proteggere il suo alleato, intervenendo persino durante una discussione che vedrà protagonista Julieta. Il comportamento dell'uomo diventerà sempre più aggressivo e rischierà di degenerare, confermando ancora una volta la sua volontà di difendere il piano a ogni costo. Le prossime puntate, dunque, metteranno Manuel di fronte a una situazione molto delicata: mentre festeggerà il suo ruolo di padrino della piccola Jana, alle sue spalle Lorenzo e Ciro saranno pronti a sfruttare la sua fiducia per arricchirsi.