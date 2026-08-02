Cambio di programmazione per i fan de La Promessa. La soap spagnola andrà in onda con un appuntamento decisamente più lungo nella giornata di sabato 8 agosto, regalando al pubblico una maratona ricca di colpi di scena.

Secondo la guida TV Mediaset, infatti, la messa in onda si protrarrà fino all'1:00 di notte, superando il consueto orario di chiusura delle 23:45 adottato nelle ultime settimane. Una variazione che consentirà agli spettatori di seguire un numero maggiore di episodi consecutivi e assistere agli sviluppi più importanti delle vicende ambientate nel palazzo dei marchesi de Luján.

La Promessa si allunga: appuntamento fino all'1 di notte

Per la serata di sabato 8 agosto, Mediaset ha deciso di riservare uno spazio più ampio alla soap spagnola. La programmazione speciale permetterà di seguire numerose puntate consecutive, offrendo un lungo viaggio tra intrighi, segreti e colpi di scena che stanno caratterizzando la nuova fase della narrazione.

Una scelta che premia il buon riscontro ottenuto dalla serie e che permetterà ai telespettatori di immergersi ancora di più nelle vicende dei protagonisti.

Le trame delle puntate dell'8 agosto

Le puntate saranno caratterizzate da una forte tensione sia tra i membri della famiglia Luján che tra la servitù.

Candela e Ricardo riceveranno un nuovo richiamo disciplinare a causa del comportamento di Santos, mentre il clima tra i domestici continuerà a peggiorare per via delle rigide regole imposte da Cristobal, il cui sistema di punizioni alimenterà malumori e proteste.

Nel frattempo Martina proverà a sostenere Adriano, ancora profondamente provato dalla misteriosa scomparsa di Catalina. La giovane, infatti, continuerà a essere al centro delle preoccupazioni della famiglia, mentre cresceranno i sospetti sulle reali ragioni della sua improvvisa fuga.

Grande spazio anche alla storia d'amore tra Curro e Angela. I due, sempre più determinati a vivere liberamente il loro sentimento, prenderanno in considerazione l'idea di lasciare il palazzo per sfuggire alle pressioni di Lorenzo e impedire il matrimonio combinato che incombe sulla ragazza.

Le condizioni di Petra, invece, continueranno a destare preoccupazione. La donna apparirà sempre più debilitata e Samuel, temendo un aggravamento del suo stato di salute, deciderà di farla visitare da un medico nella speranza di individuare le cause del suo malessere.

Anche Leocadia proseguirà il suo piano nell'ombra, dimostrando che la scomparsa di Catalina rappresenta soltanto il primo tassello di un progetto molto più ambizioso, destinato a mettere in seria difficoltà la famiglia Luján.

Una serata ricca di colpi di scena

L'appuntamento extra-large dell'8 agosto offrirà quindi ai telespettatori una lunga sequenza di episodi in cui non mancheranno intrighi, tensioni sentimentali, misteri e nuovi scontri, preparando il terreno ai successivi sviluppi della soap e alle decisioni che potrebbero cambiare il destino di diversi protagonisti.