Nel corso dei nuovi episodi de La Promessa visibili dal 10 al 16 agosto in prima visione su Rete 4, la salute di Petra avrà un peggioramento che farà temere per la sua vita. Adriano, invece, non se la sentirà di rimanere alla tenuta dopo essere stato abbandonato da Catalina.

Le condizioni di salute di Petra hanno un peggioramento

Leocadia ritarderà il ritorno di Pia alla tenuta, chiedendo ad Alonso di non immischiarsi nella faccenda.

Lope, invece, cercherà di consolare Curro dopo i ripensamenti di Angela sulla loro fuga. Nonostante questo, l'ex baronetto e la giovane decideranno di provarci un'ultima volta, desiderosi di avere un futuro felice lontano dal palazzo.

Le condizioni di salute di Petra, invece, peggioreranno sempre più. Maria, Teresa e Vera decideranno di aiutare la governante nelle sue mansioni. La decisione non piacerà a Cristobal.

Vera, intanto, ribadirà la sua intenzione di riallacciare i rapporti coi duchi di Carril dopo aver scoperto che Lope ha incontrato suo fratello Federico. La domestica apparirà decisa a fare pace con suo padre nonostante l'avesse denunciato alla guardia civile per alcuni crimini.

Anticipazioni La Promessa: Adriano vuole lasciare la tenuta

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Manuel proverà a ricucire il rapporto con Tono, promettendogli che smetterà d'indagare sul passato di Enora.

Lo staff, invece, sarà arrabbiato con Cristobal a causa del sistema imposto in cui tre errori provocano il licenziamento.

Ricardo si presenterà al cospetto di Alonso per chiedergli di far tornare Pia alla tenuta. Il marchese informerà l'uomo di non poterlo fare perché una decisione di Cristobal.

Infine Adriano penserà di lasciare la tenuta insieme ai suoi gemelli dopo essere stato abbandonato da Catalina. Proprio la partenza di quest'ultima sarà motivo di grande preoccupazione in Alonso e Martina.

Catalina ha scritto una lettera d'addio ad Adriano

Nel contempo, negli ultimi appuntamenti de La Promessa andate in onda ad inizio agosto su Canale 5, Catalina è fuggita dopo le minacce del barone di Valladares. La donna ha lasciato i suoi figli al sicuro nel capanno prima di sparire. In una toccante lettera, la cugina di Martina ha spiegato a Adriano di essere stata costretta ad andarsene dal marchesato per proteggere lui ed i suoi gemelli dalle ritorsioni di Valladares.

Lorenzo, invece, ha messo Leocadia con le spalle al muro dopo aver scoperto la relazione segreta tra Angela e Curro e la loro intenzione di scappare. La darklady ha dato il suo consenso allo sposalizio tra sua figlia e il capitano de La Mata. La donna ha annunciato la novità nel corso di una cena, lasciando tutti senza parole.