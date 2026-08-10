Nel corso dei nuovi episodi de La Promessa in programma dal 17 al 23 agosto in prima visione su Rete 4, Leocadia troverà un modo per impedire le nozze tra Angela e Lorenzo de La Mata, sfruttando l'arrivo di Beltran alla tenuta. Le condizioni di salute di Petra Arcos miglioreranno, facendo tirare un sospiro di sollievo a tutto il personale.

Le condizioni di salute di Petra migliorano

Enora racconterà a Tono e Manuel (Arturo Garcia Sancho) che il proprietario dell'abitazione non ha più intenzione di affittarle la casa. La donna avrà poi un incidente, tanto da venire accompagnata a casa dal fidanzato dopo essersi ferita ad una caviglia.

Qualche ora dopo, Enora ritornerà nell'hangar, destando i sospetti di Manuel. Quest'ultimo inizierà ad avere dubbi sempre più forti sulle reali intenzioni della sua dipendente e ne farà parola con Tono.

Petra, invece, riuscirà a superare la notte, mostrando un miglioramento nelle sue condizioni di salute. Tutto lo staff tirerà un sospiro di sollievo dopo aver temuto di perderla. Pia comunicherà a Teresa e Maria Fernandez (Sara Molina) che dovranno eseguire dei massaggi alla governante, ancora debilitata per la febbre da tetano.

Anticipazioni La Promessa: Leocadia vuole far sposare Angela con Beltran

Le anticipazioni settimanali de La Promessa rivelano che Beltran farà il suo arrivo alla tenuta per riabbracciare Jacobo.

Il ragazzo farà subito amicizia con Angela dopo aver dimostrato di avere molte cose in comune. Leocadia, a questo punto, deciderà di usare tale amicizia per un suo piano. La darklady convincerà Curro (Xavi Lock) ad aiutarla a far sposare Angela con Beltran in modo da impedire le nozze con Lorenzo. L'ex baronetto nasconderà all'amata che l'idea di farle contrarre matrimonio con l'amico di Jacobo sia di Leocadia.

Catalina (Carmen Asecas), intanto, manderà una missiva ad Adriano, intento a riprendere in mano la sua vita dopo essere stato abbandonato di punto in bianco. L'ex mezzadro leggerà la lettera della moglie per poi consegnarla al detective privato tramite Leocadia. Ma poco dopo la missiva scomparirà nel nulla, alimentando sempre più sospetti sulla vicenda.