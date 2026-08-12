La Promessa si prepara a cambiare nuovamente collocazione su Rete 4. Dopo il successo dell’esperimento in prima serata durante l’estate, la soap spagnola potrebbe non trovare spazio nel palinsesto del sabato sera con la ripartenza della stagione autunnale. L’appuntamento quotidiano nel preserale, invece, resta il punto fermo della programmazione.

La decisione rappresenta una nuova svolta per la soap che, negli ultimi mesi, ha vissuto diversi cambi di orario e collocazione. La Promessa era approdata in prima serata su Rete 4 il 13 giugno 2026, affiancando il consueto appuntamento quotidiano intorno alle 19:40-19:45.

L’esperimento aveva dato risultati particolarmente interessanti per la rete.

La Promessa, stop alla prima serata del sabato da settembre

Secondo gli aggiornamenti disponibili sulla programmazione di Rete 4, Mediaset si prepara a ridimensionare l'appuntamento serale de La Promessa con la ripresa della stagione autunnale.

La soap dovrebbe quindi continuare a essere trasmessa nella sua collocazione abituale del preserale, mentre il sabato sera tornerà a essere destinato ai film, tra titoli già proposti e nuove proposte inserite nel palinsesto della rete.

È importante, però, fare una precisazione: la programmazione televisiva può essere modificata anche a ridosso della messa in onda. Nel corso dell'estate Mediaset ha già dimostrato di poter cambiare idea sulla collocazione della soap.

A fine luglio, infatti, era stato annunciato un dietrofront che aveva confermato La Promessa in prima serata anche durante il mese di agosto.

Per questo motivo, lo stop autunnale del sabato va letto come l'attuale orientamento del palinsesto, in attesa delle conferme definitive delle singole serate di settembre.

La soap resta alle 19:45 su Rete 4

La notizia più importante per i fan è che La Promessa non viene cancellata da Rete 4.

La soap continuerà infatti a presidiare la fascia preserale, diventata negli ultimi mesi uno degli appuntamenti più riconoscibili della rete. L'orario di riferimento è quello delle 19:40-19:45, con possibili variazioni di pochi minuti legate alla durata dei programmi precedenti e alla struttura del palinsesto.

Si tratta di una collocazione strategica per Rete 4: la soap ha progressivamente costruito un pubblico fedele e rappresenta ormai un importante traino verso la prima serata.

Il passaggio dalla prima serata al preserale, dunque, non equivale a uno stop della soap, ma alla fine dell'appuntamento extra del sabato sera.

Gli ascolti de La Promessa al sabato: il bilancio dell'estate 2026

La scelta di ridurre gli appuntamenti serali appare particolarmente sorprendente se si considerano i risultati ottenuti dalla soap nelle prime serate del sabato.

L'esperimento era partito il 13 giugno 2026 e, nelle prime sei serate analizzate tra il 13 giugno e il 18 luglio, La Promessa aveva registrato una media superiore agli 800 mila telespettatori, con uno share vicino al 7%. Numeri considerati molto positivi per Rete 4.