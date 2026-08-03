"Non posso fare niente per Pia, devo rispettare Cristobal": con queste parole Alonso deluderà Ricardo nelle puntate de La Promessa dal 10 al 16 agosto.

Le anticipazioni rivelano che Ricardo andrà a chiedere aiuto ad Alonso per far tornare Pia al palazzo, ma il marchese non si intrometterà nelle decisioni del maggiordomo. Alonso, inoltre, ricorderà a Ricardo che lui è un uomo sposato.

La mancanza di Pia si farà sentire a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Ricardo soffrirà molto per la partenza forzata di Pia. L'uomo si sentirà colpevole, perché sarà chiaro a tutti che Cristobal ha voluto punire la sua relazione d'amore.

A far preoccupare maggiormente Ricardo sarà la lontananza di Pia dal suo piccolo Dieguito e per questo si prodigherà per aiutare la donna. Il signor Baeza tenterà tutte le carte e pur di far tornare Pia sarà pronto a mettere da parte il suo orgoglio e parlare con Cristobal. Al maggiordomo, Ricardo chiederà di far tornare la sua collega, aprendo il suo cuore. "Senza suo figlio morirà", dirà l'uomo, "E per un bambino la lontananza dalla mamma può essere un vero trauma". Cristobal ascolterà Ricardo, ma la situazione non cambierà. Il maggiordomo terrà a precisare che Pia è partita per fare un favore ai suoi amici nobili e non c'è nessuna punizione nel suo lavoro.

L'ultimo disperato tentativo di Ricardo non andrà in porto

Nelle puntate de La Promessa dal 10 al 16 agosto, Ricardo farà un ultimo tentativo con Alonso. L'uomo andrà dal marchese e gli spiegherà la situazione di Pia, sperando che almeno lui possa aiutarlo. Alonso, però, deluderà le aspettativa di Ricardo: "Si tratta di una decisione di Cristobal, non posso andargli contro", dirà. Il marchese, inoltre, preciserà che Pia sta svolgendo il lavoro di assistente personale, ben più remunerativo e appagante di quello da cameriera. Ricardo ricorderà la distanza da Dieguito, ma Alonso non potrà accontentarlo: "Non posso fare niente per Pia", ribadirà, "Devo rispettare il maggiordomo". Ricardo sarà molto deluso dall'atteggiamento di Alonso e non farà nulla per nasconderlo, anche quando il marchese gli ricorderà che lui è un uomo sposato e non dovrebbe pensare a Pia.