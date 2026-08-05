Ricardo dirà addio a tutti con una lettera e lascerà La Promessa nella puntata di lunedì 10 agosto: "Senza rancore ma senza speranza", scriverà l'uomo a Cristobal.

Le anticipazioni rivelano che Ricardo spiegherà le sue ragioni, dicendosi certo che andare via è l'unico modo per far tornare Pia. Santos sarà particolarmente colpito dall'addio di suo padre e sapere che Pia ne è stata la causa lo farà innervosire ancora di più.

La sofferenza di Ricardo a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Ricardo non riuscirà a sopportare a lungo l'assenza di Pia.

L'uomo si sentirà profondamente in colpa per la partenza della donna e farà tutto ciò che è in suo potere per farla tornare. Ricardo metterà da parte l'orgoglio e andrà a parlare con Cristobal, facendo appello alla sua sensibilità per riavvicinare Pia a suo figlio, ma sarà inutile. Non avendo altre possibilità, Ricardo penserà di scomodare anche il marchese, certo che almeno lui potrà aiutarlo. Alonso, tuttavia, deluderà con la sua risposta: "Non posso fare niente per Pia". Il marchese spiegherà a Ricardo che Cristobal è il maggiordomo e a lui spettano tutte le decisioni sulla servitù. Alonso non se la sentirà di contrariare Cristobal, anche perché non potrà dimenticare che Pia e Ricardo avevano una relazione.

Il signor Baeza resterà da solo, consapevole di non poter mai vincere la sua battaglia.

Le ragioni di Ricardo e la rabbia di Curro

Nella puntata de La Promessa di lunedì 10 agosto, Ricardo si renderà conto che Pia non tornerà al palazzo finché ci sarà lui. L'uomo, a quel punto prenderà una decisione che lascerà tutti senza parole: andare via. Ricardo non dirà nulla neanche a Santos, ma scriverà una lettera a Cristobal che spiegherà le ragioni del suo addio. "Scrivo senza rancore, ma senza speranza", dirà Ricardo, "Le leggi di questa casa sono state ingiuste specialmente con Pia". A leggere a tutti le parole dell'ex maggiordomo sarà Teresa: "Spero che Pia torni al più presto adesso che io non sono più a La Promessa". Santos sarà particolarmente colpito dalla scelta di suo padre e ancora una volta riverserà su Pia il suo odio, visto che è lei la causa dell'addio di Ricardo.