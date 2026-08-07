Toño annuncerà la nozze con Enora e chiederà a Manuel di fargli da testimone nella puntata de La Promessa di lunedì 10 agosto: "Per me è un onore", dirà il marchesino.

Le anticipazioni rivelano che Manuel e Toño condivideranno la gioia per il prossimo matrimonio. Vera, invece, metterà fine alla sua storia d'amore con Lope. La preoccupazione per Petra si farà sempre più forte: si scoprirà che la donna ha il tetano e non può guarire.

La lieta notizia di Toño e Enora a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Toño e Manuel ritroveranno la complicità di un tempo.

Dopo qualche giorno di tensione dovuto ai dubbi del marchesino su Enora, tutto sembrerà risolversi. Manuel ascolterà la richiesta di Toño e smetterà di sospettare della ragazza: questo riavvicinerà i due amici. A rendere tutto migliore, inoltre, ci sarà il sì di Enora alle nozze con Toño. Il ragazzo sarà al settimo cielo e condividerà la sua felicità con Candela e Simona. Toño entrerà nell'hangar con una luce diversa e con la sua gioia contagerà anche Manuel. La bellissima notizia arriverà anche al marchesino che non potrà fare altro che abbracciare Toño. "Tutto questo è grazie a te", ricorderà il giovane a Manuel che ha sempre creduto in lui anche quando non era molto affidabile.

Vera e Lope: un amore giunto al capolinea

Nella puntata de La Promessa di lunedì 10 agosto, Manuel si congratulerà con Toño per le prossime nozze. Le belle notizie, però non finiranno qui perché Toño avrà una richiesta speciale per il marchesino. "Vuoi essere il mio testimone?" chiederà il ragazzo a Manuel che risponderà con un abbraccio entusiasta. "Per me è un onore" dirà il marchesino a Toño che gli spiegherà di considerarlo come un fratello. Per una coppia al culmine della felicità, ce ne sarà un'altra al momento più basso. Vera, infatti, deciderà di mettere fine alla sua storia d'amore con Lope. La ragazza non potrà sopportare l'ingerenza del suo fidanzato nelle sue scelte che riguardavano la famiglia. Infine, le condizioni di Petra peggioreranno drasticamente e all'improvviso. Il medico sarà drastico: "Petra ha il tetano, morirà", dirà gettando tutti nello sconforto.