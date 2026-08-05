La diagnosi impietosa del medico non darà speranze a Petra nella puntata de La Promessa di martedì 11 agosto: "Ha il tetano, morirà", dirà.

Le anticipazioni tv rivelano che il dottore spiegherà che ha capito troppo tardi il motivo dei dolori di Petra. Don Samuel non potrà fare niente per aiutare la sua amica che continuerà a contorcersi dalla sofferenza. Tutto ciò che il medico potrà prescrivere, servirà a calmare il più possibile i dolori fino alla fine. Leocadia si domanderà il motivo dell'assenza di Petra dal servizio, ancora ignara di quello che sta succedendo.

Il medico di Petra tornerà a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che la situazione di Petra peggiorerà di colpo. I dolori che tormentano la governante diventeranno insopportabili a tal punto che la donna sarà costretta a letto. Petra non mangerà e non potrà fare altro che lamentarsi: le medicine prescritte dal medico non faranno alcun effetto su di lei. Don Samuel chiamerà nuovamente il dottore che confermerà la gravità della situazione: non risponde ai farmaci e non sa cosa fare per aiutarla. "Non possiamo fare altro che aspettare", dirà il dottore mentre Petra faticherà persino a respirare. Proprio quando starà per andare via, il medico noterà la ferita sul braccio della governante e chiederà spiegazioni a Samuel.

Quest'ultimo racconterà che poche settimane prima Petra si è ferita con le cesoie ma ha provveduto lui stesso a disinfettare la ferita.

Nessuna speranza per lei: malattia avanzata

Nella puntata de La Promessa di martedì 11 agosto, la ferita di Petra sarà fondamentale per dare una diagnosi, ma sarà troppo tardi. Il medico sarà impietoso: "Petra ha il tetano", dirà, "Morirà". Samuel sarà senza parole, ma il dottore spiegherà che la malattia è arrivata ad un punto in cui non è possibile intervenire in alcun modo. "Tutto quello che possiamo fare è alleviare il più possibile i dolori fino alla fine", aggiungerà il medico dispiaciuto per come sono andate le cose. Petra, intanto, avrà un'altra crisi e per Samuel sarà molto triste non poter aiutare in alcun modo la donna. Nel frattempo, a cena, Leocadia chiederà notizie di Petra, ancora assente dal lavoro, ma nessuno saprà risponderle sul suo stato di salute.