Negli episodi de La Promessa in onda dall'8 al 14 agosto, Angela e Lorenzo annunceranno il loro fidanzamento davanti a tutta la famiglia e Curro sarà rattristato per la situazione. Inoltre Petra si ammalerà di tetano ed il suo destino sembrerà segnato.

Ricardo, invece, lascerà la tenuta e così Pia potrà fare ritorno, mentre il matrimonio di Enora e Tono rischierà di non potersi fare.

Alonso dice a Ricardo che non può far tornare Pia nella tenuta

Santos assumerà un atteggiamento sbagliato e Cristobal finirà per rimproverare pure Candela e Ricardo. Intanto Adriano sarà sempre più convinto di lasciare la tenuta insieme ai figli, anche se Martina cercherà in ogni modo di fargli cambiare idea.

L'uomo alla fine rimarrà, ma cederà la gestione dei terreni a Leocadia e Jacobo, con Martina che avrà il compito di occuparsi dei bambini.

Nel frattempo Ricardo esorterà Alonso ad intervenire per permettere il ritorno di Pia, ma il marchese spiegherà di non poter fare nulla in quanto è stata una decisione di Cristobal. Lope, invece, spronerà Curro a comprendere Angela. In tutto questo, Tono si infurierà con Manuel quando scoprirà che ha indagato sul conto di Enora, mentre Petra continuerà a stare male ed il dottor Salazar dirà che si è ammalata di tetano e spiegherà che non c'è una cura.

Cristobal non ascolta Simona e mantiene le regole ferree a palazzo

Nella tenuta tutti rimarranno sconvolti dalla scelta di Ricardo di andare via da palazzo.

L'uomo ha compiuto il sacrificio per fare riammettere Pia, la quale ritornerà ed apprenderà quanto ha fatto Pellicer. La servitù sarà felice per Adarre, ma continuerà a soffrire per le regole imposte da Cristobal. Simona non ne potrà più di questa situazione e tenterà di far ragionare il maggiordomo, il quale però non cambierà idea.

Nel frattempo Tono comunicherà a Manuel che Enora ha accettato di diventare sua moglie e gli chiederà di fargli da testimone. Il matrimonio dei due ragazzi potrebbe saltare a causa di una antica regola del palazzo. In tutto questo, Angela e Lorenzo annunceranno il loro fidanzamento davanti la famiglia e Curro soffrirà.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Petra ha accusato un malore e ha giustificato le sue precarie condizioni di salute con un forte stress.

Inoltre Angela ha chiarito di non voler avere intenzione di sposare Lorenzo.

Catalina, invece, è scappata via dalla tenuta per paura, mentre Cristobal ha imposto la regola ferrea che al terzo errore grave sarebbe scattato il licenziamento.