Negli episodi de La Promessa in onda dal 15 al 21 agosto, Curro accetterà la proposta di Leocadia che Angela non sposerà più Lorenzo, ma Beltran. Inoltre Enora mentirà a Tono e Manuel sull'affitto che il proprietario non vorrebbe più concedere a lei e Angelo.

Petra, invece, mostrerà qualche segno di miglioramento, mentre Jacobo smantellerà tutti gli accordi siglati da Catalina con i contadini.

Curro vuole sacrificarsi per Angela

Il medico informerà tutti dell'esistenza di un farmaco sperimentale, il cui costo però è elevato. Manuel si prodigherà per acquistarlo, ma la situazione sarà talmente grave che Padre Samuel deciderà di dare l'estrema unzione alla donna.

Inoltre Lope esorterà Curro ad andare via dalla tenuta per non soffrire più, ma lui sarà pronto a sacrificarsi per Angela e riferirà a Leocadia che è disposto a farsi arrestare pur di non fare sposata la sua amata con Lorenzo.

Nel frattempo Vera rientrerà a palazzo, ma non avrà voglia di raccontare a nessuno quello che è successo tra lei ed i suoi genitori. In tutto questo, Leocadia rivelerà a Cristobal che l'investigatore che ha pagato è un suo uomo, mentre Manuel e Tono vedranno Enora parlare al telefono. La ragazza mentirà e spiegherà di essere stata contattato dal proprietario della casa in affitto, che le ha detto di non voler più mantenere gli accordi presi.

Teresa rimprovera Vera

La salute di Petra mostrerà qualche segno di miglioramento e riuscirà ad ingoiare senza fastidi.

Intanto Jacobo smantellerà gli accordi siglati da Catalina con i contadini. Martina se ne accorgerà ed inviterà i mezzadri a non riferire nulla ad Adriano. Inoltre Vera proseguirà a non dire nulla sulla sua famiglia e Teresa le rimprovererà di stare mentendo a tutti.

Nel frattempo Leocadia farà la proposta a Curro che Angela non sposerà Lorenzo, ma Beltran. Il giovane accetterà, pur di salvare l'amata dal Capitano. In tutto questo, Adriano leggerà la lettera di Catalina ad Alonso nella quale la marchesina ha spiegato di essere stata costretta ad andare via, mentre Enora si farà male alla caviglia e Tono la riporterà a casa.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Angela e Lorenzo hanno annunciato il loro fidanzamento davanti a tutta la famiglia.

Curro si è mostrato molto rattristato per questa situazione. Inoltre Petra si è ammalata di tetano e le sue condizioni di salute sono peggiorate drasticamente.

Ricardo, invece, ha lasciato la tenuta e questo ha consentito a Pia di poter ritornare a palazzo, mentre le nozze di Enora e Tono potrebbero non tenersi.