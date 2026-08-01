Negli episodi de La Promessa in onda dall'1 al 7 agosto, Petra accuserà un malore e le sue condizioni non miglioreranno, anche se lei chiarirà che è dovuto allo stress. Inoltre Angela non avrà alcuna intenzione di sposare Lorenzo.

Catalina, invece, scapperà via dalla tenuta e Martina penserà che la colpa è del barone de Valladares, mentre Cristobal imporrà come regola ferrea che al terzo errore grave scatterà il licenziamento.

Enora non ha ancora risposto alla proposta di matrimonio di Tono

Nella tenuta gli abitanti resteranno scioccati alla notizia del fidanzamento di Angela e Lorenzo.

Leocadia cercherà di ribellarsi al Capitano, il quale però non si lascerà intimorire. Martina e Manuel saranno in ansia per la ragazza e chiederanno ad Alonso di intervenire, per porre fine allo scempio. Tono, invece, vorrà unirsi in matrimonio con Enora ma la ragazza ancora non gli ha dato una risposta.

Nel frattempo Catalina andrà via da palazzo e lascerà i suoi figli nel capanno, ma prima lascerà una lettera per Adriano. Quest'ultimo sarà preoccupato quando scoprirà che la moglie è dovuta andare via per salvare la famiglia e consegnerà la missiva a Martina. In tutto questo, Petra avrà un malore e sarà soccorsa da Maria, mentre Curro rimprovererà a Cristobal di avere mandato via Pia solo con il fine di separarla da Ricardo.

Alonso e Manuel non sanno perché Catalina è andata via

Lope e Vera si renderanno protagonisti di un disastro mentre serviranno la colazione e Cristobal li chiamerà immediatamente nel proprio ufficio. Il maggiordomo imporrà una regola ferrea, corrispondente nel fatto che dopo tre errori gravi vi è il licenziamento immediato. Inoltre la salute di Petra non accennerà a migliorare e Samuel la inviterà a farsi visitare da un medico, ma lei farà presente che i suoi malesseri sono dovuti allo stress.

Nel frattempo Angela dirà alla madre di non voler sposare Lorenzo. La signora però si mostrerà irremovibile anche di fronte ad Alonso. In tutto questo, il marchese e Manuel si chiederanno perché Catalina è andata via, mentre Martina sarà certo che la colpa è del barone de Valladares.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Catalina ha raccontato ad Adriano che è costretta a fuggire a causa delle minacce ricevute dal barone de Valladares. Inoltre Pia si è mostrata disperata in quanto è stata costretta ad abbandonare il palazzo.

Leocadia, invece, ha visto Angela e Curro scambiarsi un bacio, mentre Enora ha consigliato a Manuel e Tono di fare delle modifiche alla lega metallica del motore.