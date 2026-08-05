Negli episodi iberici de La Promessa in programma a breve su Rete 4, Martina e Adriano inizieranno a passare sempre più tempo insieme in seguito alla partenza di Catalina dal marchesato. I due capiranno di provare un interesse reciproco che li porterà a vivere un momento di passione.

Leocadia intralcia le indagini di Adriano su Catalina

Adriano apparirà preoccupato in seguito alla strana scomparsa di Catalina. L'uomo farà il possibile per scoprire cosa sia successo alla moglie. Ma Leocadia ostacolerà le indagini del ragazzo, fingendo di contattare un detective privato per aiutarlo a ritrovare Martina.

In realtà, la darklady pagherà un uomo affinché indirizzi le ricerche di Adriano su piste sbagliate per metterlo in confusione.

Durante questi momenti, Adriano potrà contare sul sostegno dei domestici e di Martina. Quest'ultima si prenderà cura dei gemelli come una madre e resterà al fianco dell'uomo in uno dei momenti più difficili della sua vita. La vicinanza tra i due diventerà ogni giorno più intensa. Adriano sarà profondamente grato alla donna per tutto ciò che sta facendo per lui ed i bambini.

Anticipazioni La Promessa: Adriano e Martina si scambiano un bacio appassionato

Le anticipazioni spagnole de La Promessa raccontano che Jacobo inizierà ad essere geloso di Martina, che capirà di provare dei sentimenti per Adriano.

Anche quest'ultimo dimostrerà di provare la stessa cosa. La situazione subirà uno scossone quando i due finiranno per trascorrere una serata insieme. Adriano inviterà Martina a cenare davanti al camino dopo essere stati sorpresi da un violento temporale nei giardini della tenuta. Sarà in questo momento che i due verranno travolti dalla passione, lasciandosi andare ad un bacio appassionato. Martina accuserà dei sensi di colpa sia per Catalina che per Jacobo, credendo che la storia con Adriano non possa avere un futuro.

Lope e Vera hanno temuto il licenziamento

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa che sono andate in onda ad inizio agosto su Canale 5, Lope e Vera hanno temuto di essere licenziati da Cristobal dopo aver combinato un disastro nel servire la colazione.

Il maggiordomo capo ha imposto un sistema di punizione durissimo e Pia è stata la prima a farne le spese. Vera e Lope sono stati chiamati nell'ufficio di Cristobal per subire la sua ira. Catalina, invece, è scappata lasciando una lettera al marito dove dichiara di essere fuggita per il bene di tutti. L'uomo è rimasto così pietrificato da pensare di lasciare la tenuta. Manuel e Alonso hanno invitato Adriano a mantenere la calma come Martina che ha cercato di capire cosa fosse successo alla cugina.