Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nei prossimi mesi su Rete 4 rivelano che Angela prenderà una decisione forte, non sopportando l'idea di diventare la moglie di Lorenzo de La Mata. La donna scriverà una lettera d'addio a Curro prima di tentare di farla finita.

Angela fa recapitare una lettera d'addio a Curro

Tutta la famiglia Lujan cercherà d'impedire le nozze tra Lorenzo e Angela. Manuel e Alonso offriranno al capitano de La Mata il 25% della loro tenuta. L'uomo accetterà l'offerta per poi cambiare idea. Angela perderà l'unica speranza che l'era rimasta di non sposarsi.

Intanto a palazzo si svolgeranno i preparativi delle nozze mentre la figlia di Leocadia verrà imbottita di farmaci prescritti dal dottore. In questa circostanza, la ragazza scriverà una lettera d'addio a Curro: "Ora che tutto sta per finire voglio passare queste ultime ore pensando a te. Il tuo ricordo mi consola sempre." Angela consegnerà la missiva a Pia per farla recapitare all'ex baronetto. Quest'ultimo rimarrà spiazzato dalle parole, credendo che ci sia sotto qualcosa di molto grave. Il fratellastro di Manuel correrà nella camera da letto di Angela, trovandola priva di sensi nel pavimento.

Anticipazioni La Promessa: Curro capisce che Angela ha tentato di farla finita

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Curro apparirà devastato dopo aver scoperto che la sua amata ha ingerito tutte le pillole a sua disposizione.

Il ragazzo capirà che Angela ha tentato di farla finita per non contrarre matrimonio con Lorenzo. L'ex baronetto si renderà protagonista di una corsa contro il tempo pur di salvare la figlia di Leocadia dall'avvelenamento.

Adriano è rimasto alla tenuta

Nel frattempo, nelle ultime puntate della soap opera spagnola andate in onda ad inizio agosto su Rete 4, Manuel (Arturo Garcia Sancho) e Tono si sono riappacificati dopo che il primo ha ammesso di avere qualche dubbio sulla buona fede di Enora. Il saldatore ha chiesto al marchesino di fargli da testimone in occasione del prossimo matrimonio con la sua fidanzata. Infine Adriano ha deciso di rimanere alla tenuta dopo aver dichiarato il suo addio definitivo alle terre de Lujan.