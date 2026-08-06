Beltran, un amico di Jacobo, farà il suo ingresso a La Promessa nelle prossime puntate e andrà molto d'accordo con Angela.

Le anticipazioni rivelano che Beltran rappresenterà una speranza per scongiurare le nozze di Angela e Lorenzo. Il giovane, infatti, sarà disposto a sposare la figlia di Leocadia in segreto. Curro si farà da parte pur di non vedere la sua amata infelice accanto al perfido Capitano.

Un nuovo ospite e una nuova speranza a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Leocadia annuncerà ufficialmente le nozze di Angela e Lorenzo.

Non sarà una decisione che la signora De Figueroa prenderà a cuor leggero, ma sarà l'unica che le permetterà di salvarsi dal carcere. Leocadia sarà a dir poco disperata nei suoi momenti di solitudine, ma fingerà di appoggiare Lorenzo e obbligherà sua figlia ad accettarlo come marito. Per Angela sarà un incubo, anche perché non riuscirà a vedere alcuna soluzione se non mettere fine alla sua grande storia d'amore con Curro. A cambiare le cose e riportare un po' di speranza, però, arriverà Beltran, un giovane amico di Jacobo. Il nuovo ospite del palazzo, un ragazzo molto dolce e simpatico, stringerà subito amicizia con Angela e Leocadia non potrà ignorarlo. Con il passare dei giorni, la donna vedrà che sua figlia e Beltran hanno molte cose in comune, a partire dalla passione per il diritto, e avrà un'idea: fare in modo che i due ragazzi si sposino.

Leocadia sarà molto franca con Curro e chiederà il suo aiuto per far avvicinare Angela a Beltran: in questo modo potrà salvarsi da Lorenzo.

Angela e Curro: un amore senza futuro

Nelle prossime puntate de La Promessa, Curro si farà da parte per amore di Angela. Pur di non vederla infelice accanto a Lorenzo, il valletto accetterà di pensarla accanto a Beltran. Quest'ultimo verrà a conoscenza del piano di Leocadia in un secondo momento, quando la donna gli offrirà una cospicua dote per sua figlia. Curro convincerà Angela che Beltran la renderà felice e lei, anche se a malincuore, accetterà di sposarlo. Le nozze dovranno avvenire di nascosto e in breve tempo: Leocadia progetterà tutto, ma metterà al corrente del suo piano anche Jacobo. Rassegnata al suo destino, Angela chiederà a sua madre solo due giorni insieme a Curro, per dargli l'addio definitivo.