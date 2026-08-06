Curro proporrà un accordo a Leocadia nelle prossime puntate de La Promessa: lei risponderà schiaffeggiandolo.

Le anticipazioni rivelano che Curro chiederà la libertà di Angela in cambio della sua partenza definitiva. Il valletto sarà pronto a lasciare la casa di famiglia e a sparire dalla vita della sua amata, purché non sposi Lorenzo. Leocadia, però, non ascolterà neanche le parole di Curro e gli ricorderà che lui è un semplice servitore. Quando resterà da sola, la donna scoppierà a piangere.

Il periodo più buio di Curro a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che sta per arrivare il momento più buio per Curro.

Destinato ad assistere impotente ai preparativi delle nozze tra Angela e Lorenzo, il valletto sarà a dir poco disperato. I due giovani innamorati non avranno che una sola speranza: scappare il più lontano possibile. La fuga in Svizzera, organizzata da Angela, però, fallirà quando Leocadia capirà le intenzioni di sua figlia. La signora De Figueroa sarà molto chiara con Angela, spiegandole che se dovesse fuggire Curro pagherebbe amaramente per questa scelta. Temendo per la vita del suo amato, Angela farà un passo indietro e annullerà la fuga. Nel frattempo, Lorenzo si divertirà a provocare la sua futura sposa dicendosi molto felice per il futuro che la aspetta accanto a lui. Curro non ne potrà più di vedere Angela piangere e deciderà di parlare con Leocadia.

Curro pronto a lasciare tutto per Angela

Nelle prossime puntate de La Promessa, Curro andrà da Leocadia con la proposta di un accordo. La signora accoglierà il valletto con una risata, ricordandogli che lui è un semplice servitore. Curro, però, non si rassegnerà e dirà a Leocadia che è disposto a tutto pur di non vedere Angela sposa di Lorenzo. Il ragazzo proporrà alla donna di impedire le nozze: in cambio, lui sparirà dalla vita di sua figlia e anche da La Promessa. Curro sarà pronto a fare le valigie, ma Leocadia risponderà alla proposta con uno schiaffo. "Chi credi di essere?", dirà ancora la donna al ragazzo. Curro andrà via sconfitto, mentre Leocadia scoppierà a piangere, disperata all'idea di non poter contraddire Lorenzo in alcun modo.