Leocadia sarà brutale con Petra nelle prossime puntate de La Promessa e ordinerà il suo congedo: "È un rifiuto umano", dirà a Cristobal, "Da licenziare subito".

Le anticipazioni tv rivelano che Petra farà del suo meglio, ma non sarà più la donna forte di un tempo nel lavoro. Leocadia coglierà l'occasione per chiederne il licenziamento e il maggiordomo si opporrà a questo ordine. Alla fine Cristobal riuscirà ad ottenere un compromesso: Petra resterà ma come semplice cameriera.

Leocadia continuerà a dettare legge a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Petra presto sarà al centro dell'attenzione con una grave malattia.

La governante si ammalerà di tetano e tutti saranno in pena per lei. Petra sfiorerà la morte tra atroci sofferenze, ma fortunatamente si salverà. Quando ogni speranza sembrerà perduta, Manuel correrà a prendere un siero sperimentale che la farà guarire. Il recupero di Petra sarà molto lento e difficile, ma la tenacia della governante sarà da esempio per tutti. La governante ci terrà a tornare al più presto al suo lavoro, ma gli errori non mancheranno. Le condizioni fisiche e mentali di Petra non saranno più perfette come prima della malattia e Leocadia non potrà tollerare tutto questo. La signora De Figueroa sarà molto chiara con Cristobal e gli imporrà di licenziare Petra "Ormai è un rifiuto umano", dirà, "Da licenziare subito e senza indugi".

La nuova vita di Petra dopo la malattia

Nelle prossime puntate de La Promessa, Cristobal non potrà ignorare il grande impegno che Petra mette nel suo lavoro. Il maggiordomo sarà seriamente dispiaciuto per lei e si opporrà alla decisione della sua amante. A Leocadia, Cristobal farà notare che Petra non avrebbe neanche un posto dove andare se dovesse lasciare il palazzo. Il maggiordomo difenderà così tanto la governante che alla fine riuscirà a raggiungere un compromesso con Leocadia. "Sarà sollevata dall'incarico di governante", dirà la donna, "Si accontenterà di essere una semplice cameriera". Cristobal, a malincuore, dovrà eseguire gli ordini e cercare la più presto una sostituta. Per Petra sarà un grosso dispiacere, ma non potrà fare altro che accettare gli ordini dall'alto.