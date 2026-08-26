Martina sta mentendo a tutti perché ha scritto lei le lettere di Catalina: è quanto emergerà nelle prossime puntate de La Promessa.

Le anticipazioni rivelano che a scoprire tutto sarà Jacobo che, insospettito, guarderà la grafia di Martina e la confronterà con quella delle lettere. Sarà una grande delusione per Adriano che di lei si fidava ciecamente, anche se Martina preciserà di aver agito in buona fede per allentare le preoccupazioni.

Le indagini sulle lettere di Catalina a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che le lettere di Catalina continueranno a tormentare Adriano.

Nonostante la vicinanza di Martina, infatti, l'uomo non potrà darsi pace per l'abbandono di sua moglie e soprattutto si domanderà come abbia fatto ad arrivare al palazzo. Le stesse domande di Adriano faranno pensare anche Leocadia, tanto che la donna affiderà ad un investigatore privato quegli scritti. Nel frattempo, Martina ascolterà i dubbi di Adriano e lo inviterà a non pensare troppo alle cose che non vanno e a concentrarsi sul fatto che Catalina abbia scritto. La ragazza ricorderà al padre delle gemelle che sua moglie ha detto che sta bene e lo incoraggerà a non perdere la speranza. Mentre tutti cercheranno risposte impossibili, emergerà che Martina sta mentendo spudoratamente. Tutto avrà inizio quando l'investigatore restituirà le lettere a Leocadia, dicendole che non riesce in nessun modo a risolvere il caso.

Jacobo sarà il primo ad accorgersi dell'inganno

Nelle prossime puntate de La Promessa, Jacobo inizierà a sospettare di Martina e vorrà andare fino in fondo alla questione. Il giovane, senza dire nulla alla sua fidanzata, andrà nella sua stanza e confronterà le lettere di Catalina con quelle che lei ha scritto per Margarita. Jacobo metterà Martina di fronte all'evidenza: "Hai scritto tu quelle lettere". In un primo momento, la ragazza mentirà, ma poi sarà costretta a confessare anche a Adriano di aver scritto di suo pugno le parole spacciate per quelle di Catalina. Martina terrà a precisare di aver agito in buona fede per tranquillizzare il conte, ma lui non la prenderà affatto bene e perderà fiducia in lei.