Petra 'risorgerà' dopo l'estrema unzione nelle prossime puntate de La Promessa: Samuel leggerà un passo della Bibbia quando la donna aprirà gli occhi: "Lazzaro, vieni fuori", dirà Petra continuando la lettura.

Le anticipazioni rivelano che a Petra sarà somministrato un siero che Manuel recupererà grazie all'aereo di un amico. In un primo momento la donna peggiorerà, tanto che il medico chiederà al parroco l'estrema unzione. Poi, però, all'improvviso riaprirà gli occhi.

L'ultima speranza per Petra a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che a Petra sarà diagnosticato il tetano e alla governante non resterà molto da vivere.

A spegnere le speranze di tutti sarà il medico che spiegherà chiaramente di essere arrivato troppo tardi sulla malattia, ormai in fase terminale. Al palazzo tutti saranno dispiaciuti per il destino della governante che nonostante il pessimo carattere aveva rappresentato la servitù per molti anni. Don Samuel non riuscirà a rassegnarsi all'idea di aspettare la morte di Petra senza fare nulla e dalle sue ricerche arriverà a un'antitossina tetanica che potrebbe salvare la vita alla donna. Si tratterà di un siero sperimentale, in mano all'esercito spagnolo e difficilissimo da avere. A questo proposito, Curro convincerà Angela a chiedere a Lorenzo la disponibilità di una dose dall'esercito. Alla fine, Manuel userà l'aereo di un amico per recuperare il vaccino e fare un ultimo tentativo con Petra.

La dosa sarà somministrata subito, ma la donna non risponderà affatto alle cure.

Il miracolo che ormai nessuno si aspettava

Nelle prossime puntate de La Promessa, Petra peggiorerà drasticamente invece di migliorare, tanto che il medico chiederà a Samuel di darle l'estrema unzione. Il parroco farà il suo dovere e ungerà la fronte, gli occhi, le guance, la bocca e i polsi di donna Petra. Dopo il rito, Samuel inizierà a pregare affinché avvenga un miracolo e si metterà a leggere alcuni passi della Bibbia. Proprio quando tutto sembrerà perduto, Petra "risorgerà" come Lazzaro, mentre il parroco leggerà il brano che narra della sua resurrezione. Durante la lettura, Samuel si fermerà perché non riuscirà a trattenere le lacrime.

Nel momento di silenzio, Petra aprirà gli occhi e parlerà con un filo di voce, continuando il brano interrotto: "Lazzaro, vieni fuori". Samuel sarà entusiasta e sconvolto e sentirà che quel miracolo è avvenuto sotto i soui occhi.