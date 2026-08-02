Pia tornerà a La Promessa nelle prossime puntate ma non troverà Ricardo ad aspettarla: apprenderà che l'uomo è andato via per permetterle di riprendere il suo posto.

Le anticipazioni rivelano che Pia si sentirà in colpa e accuserà Cristobal di aver provocato la partenza di Ricardo. Il maggiordomo, però, terrà a precisare che il signor Baeza ha deciso liberamente di andare via

Pia abbraccia i suoi colleghi a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che la partenza forzata di Pia per Aranujez sconvolgerà gli equilibri della servitù. Ricardo soffrirà particolarmente della situazione, perché si sentirà colpevole dell'addio della donna.

L'uomo sarà ben consapevole che Cristobal ha invitato Pia dall'altra parte della Spagna per punire la sua storia d'amore. L'assenza di Pia tormenterà Ricardo che si umilierà ancora chiedendo al maggiordomo di reintegrare la domestica. Cristobal, tuttavia, sarà irremovibile e le sue regole si faranno ancora più rigide. A quel punto, Ricardo non avrà che una sola via d'uscita: andare via. L'uomo non saluterà nessuno, ma lascerà solo una lettera di addio, sperando che la sua partenza possa far tornare Pia. La servitù, e in particolare Santos, resterà senza parole per l'improvvisa decisione di Ricardo, ma presto si rivelerà davvero efficace. Dopo pochi giorni, infatti, a La Promessa tornerà Pia, raggiante più che mai e impaziente di riabbracciare tutti.

La delusione dopo l'entusiasmo per Pia

Nelle prossime puntate de La Promessa, Candela e Simona accoglieranno Pia con una grande gioia. La donna chiederà subito notizie di suo figlio e poi vorrà sapere dov'è Ricardo per poterlo riabbracciare. Le cuoche avranno una pessima notizia per lei: è andato via: Pia si agiterà molto e chiederà di leggere la lettera di addio, ma non potrà farlo perché si troverà nelle mani di Cristobal. Simona spiegherà a voce il motivo della partenza: è andato via per far tornare te. Pia non riuscirà a trattenere le lacrime, ma non avrà tempo per piangere, perché Cristobal arriverà a darle il benvenuto. La donna lo attaccherà subito, ma lui escluderà ogni coinvolgimento nella scelta di Ricardo.