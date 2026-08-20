La puntata di venerdì 21 agosto de La Promessa porterà nuove tensioni all'interno della tenuta e introdurrà anche un personaggio destinato a catturare l'attenzione di Angela. Mentre gli equilibri legati alla gestione dei terreni rischieranno di cambiare, l'arrivo di un nuovo ospite potrebbe aprire scenari inaspettati.

Jacobo cambia gli accordi e Martina teme nuove conseguenze

Alla tenuta si tornerà a parlare della gestione delle proprietà e degli accordi presi con i mezzadri. Jacobo, sostenuto da Leocadia, inizierà infatti a modificare quanto era stato precedentemente stabilito da Catalina riguardo alla suddivisione dei ricavi provenienti dai terreni.

La decisione non sarà accolta con favore da Martina, che vedrà in queste nuove mosse un possibile problema per gli equilibri già raggiunti. La giovane non sarà disposta ad assistere in silenzio e chiederà a Jacobo e Leocadia di evitare che Adriano venga informato della situazione.

La richiesta di Martina evidenzierà ancora una volta quanto sia delicato il momento all'interno della tenuta. Gli accordi sui terreni rappresentano infatti un tema tutt'altro che secondario e ogni modifica potrebbe avere ripercussioni sui rapporti tra i vari protagonisti.

Lorenzo insiste, ma l'arrivo di Beltran sorprende Angela

Nel frattempo Lorenzo continuerà a cercare un'occasione per stare vicino ad Angela. L'uomo vorrà accompagnarla alla stazione per accogliere l'amico di Jacobo, ma la giovane riuscirà a trovare il modo di evitare la sua presenza e di gestire autonomamente l'arrivo del nuovo ospite.

Alla stazione arriverà infatti Beltran, un giovane che non passerà inosservato. Il nuovo arrivato si mostrerà particolarmente affascinante e, fin dai primi momenti, emergeranno alcune sorprendenti affinità con Angela.

La presenza di Beltran potrebbe quindi rappresentare una novità importante per la giovane, soprattutto considerando il modo in cui i due sembreranno riuscire a trovare immediatamente alcuni punti di contatto. Il suo arrivo potrebbe così modificare gli equilibri sentimentali e personali che si sono creati fino a questo momento.

Per Angela si apre dunque un nuovo capitolo, proprio mentre Lorenzo continua a cercare un modo per avvicinarsi a lei. Sarà interessante capire quale sarà la reazione della giovane davanti a Beltran e se le affinità tra i due saranno soltanto una prima impressione oppure qualcosa destinato a diventare più importante nelle prossime puntate.