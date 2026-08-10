Nelle puntate spagnole de La Promessa in onda attualmente su La 1 e tra un anno su Rete 4, Jacobo scopre che Martina ha una storia con Adriano. Padre Samuel, invece, battezzerà la piccola Janita, la figlia di Maria.

Jacobo apprende che Martina l'ha tradito con Adriano

Curro non riuscirà a tranquillizzare Angela che dimostrerà di non accettare Maximo come suo padre. Leocadia insisterà affinché il duca riconosca la giovane come sua figlia ma non otterrà risultato. Lorenzo, invece, deriderà Maximo fino a minacciarlo di morte, tanto che Alonso obbligherà i due di darsi una calmata.

Allo stesso tempo, il duca di Buenaventura sarà protagonista di un nuovo scontro. L'uomo avrà un duro faccia a faccia con Cristobal.

Nel frattempo, Martina e Adriano saranno vittima di alcuni sensi di colpa dopo il ritorno di Jacobo alla tenuta. La cugina di Catalina deciderà di essere onesta col suo fidanzato, ammettendo di averlo tradito con Adriano. Quest'ultimo appoggerà Martina seppur rimanendo preoccupato per le possibili conseguenze.

Anticipazioni La Promessa: Samuel battezza Janita

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Samuel battezzerà Janita tra la gioia generale con Manuel come padrino. Carlo apparirà triste dopo essere stato nuovamente rifiutato da Maria. Quest'ultima non vorrà diventare la moglie del valletto, dimostrando di nutrire ancora un interesse per il prelato.

Intanto Ciro e Lorenzo continueranno la loro truffa ai danni di Manuel. I due uomini incasseranno due pagamenti delle aziende mentre il marchesino ne riceverà solo uno. Allo stesso tempo, Manuel scoprirà che Enora ha intenzione di vendere il manuale ad un prezzo esorbitante. Ciro cercherà di rassicurare suo cugino sostenendo che le imprese hanno soldi a sufficienza. Lorenzo, invece, interverrà in difesa di Ciro durante una discussione con Julieta. Il capitano de Mata impedirà al giovane di essere violento con la moglie.

Infine Ricardo, Pia e Teresa non potranno fare altro che notare lo strano comportamento di Petra, sempre più succube di Tomasa. L'anziana donna supplicherà sua sorella a non costringerla ad attaccare i suoi compagni senza ottenere il risultato sperato.