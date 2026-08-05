Nuove tensioni e qualche incomprensione movimenteranno la giornata a La Promessa nella puntata in onda giovedì 6 agosto alle 19:40 su Rete 4. Questa volta Alonso deciderà di intervenire personalmente dopo essersi reso conto che Pia non ha ancora fatto ritorno alla tenuta. Nel frattempo, Manuel noterà uno strano atteggiamento da parte di Enora e delle cuoche e non impiegherà molto a capire che le donne gli stanno nascondendo qualcosa. L'episodio porterà così in primo piano due situazioni molto diverse: da una parte il duro confronto tra Alonso e Cristobal, dall'altra i timori legati alle prossime nozze tra Tono ed Enora.

Alonso interviene per far tornare Pia

L'assenza di Pia non passerà inosservata ancora a lungo. Alonso inizierà infatti a chiedersi perché la donna non sia ancora rientrata a La Promessa e individuerà in Cristobal il responsabile della situazione.

Il marchese non nasconderà il proprio disappunto e affronterà direttamente il maggiordomo, rimproverandolo per non essere riuscito a gestire diversamente la questione. Alonso non si limiterà però a manifestare la propria contrarietà: pretenderà che la situazione venga risolta immediatamente.

L'ordine sarà molto chiaro. Cristobal dovrà occuparsi personalmente del ritorno di Pia e fare in modo che la donna possa rientrare al più presto alla tenuta.

La presa di posizione di Alonso potrebbe rappresentare un problema per Cristobal, soprattutto considerando il clima già tutt'altro che sereno che si respira tra la servitù.

Il maggiordomo dovrà quindi adeguarsi alle indicazioni ricevute e trovare il modo di riportare Pia a palazzo.

Manuel scopre le preoccupazioni di Enora e delle cuoche

Nel frattempo, sarà Manuel ad accorgersi che qualcosa non torna. Enora e le cuoche inizieranno infatti a comportarsi in maniera insolita quando si troveranno in sua presenza.

Quegli atteggiamenti finiranno inevitabilmente per attirare la sua attenzione. Manuel non comprenderà inizialmente il motivo di tanta stranezza e, deciso a non rimanere nel dubbio, cercherà di ottenere delle spiegazioni.

Dietro il comportamento delle donne si nasconderà una preoccupazione ben precisa: il futuro matrimonio tra Tono ed Enora.

Le cuoche ed Enora temeranno infatti che le nozze possano creare qualche difficoltà a Manuel o metterlo in una posizione scomoda.

Per questo motivo avranno evitato di affrontare apertamente l'argomento con lui.

Quando la questione verrà finalmente chiarita, però, la reazione di Manuel sarà molto diversa da quella che le donne avevano immaginato. L'uomo farà capire di non essere affatto infastidito dal matrimonio. Al contrario, si dichiarerà sinceramente contento per Tono ed Enora, tranquillizzando così chi temeva una sua reazione negativa.

La puntata del 6 agosto porterà dunque un po' di chiarezza almeno su questo fronte, mentre ben più delicata resterà la questione legata a Pia. Dopo l'ordine categorico impartito da Alonso, Cristobal dovrà infatti muoversi rapidamente per riportarla a La Promessa.