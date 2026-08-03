Adriano gelerà Alonso nelle puntate de La Promessa dal 10 al 16 agosto: "Io e i bambini lasciamo il palazzo", dirà.

Le anticipazioni rivelano che Adriano spiegherà al marchese che non se la sente di restare senza sua moglie. Alonso non potrà fermarlo, ma gli chiederà di riflettere almeno un giorno sul da farsi. Quando la notizia arriverà a Martina, la ragazza sarà dispiaciuta e agitata e chiederà al resto della famiglia di impedire la partenza di Adriano e i suoi figli.

La scelta di Adriano dopo l'addio di Catalina a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Adriano vivrà malissimo l'addio di sua moglie.

Catalina lascerà una lettera a Martina, affidandole la sua famiglia, ma questo non basterà a risolvere le cose. Adriano, infatti, non riuscirà ad abituarsi all'idea di vivere a La Promessa senza il sostegno di sua moglie e andrà a parlare con Alonso. "Io e i bambini lasciamo il palazzo", dirà "Senza Catalina non ha senso restare". Il marchese non sarà affatto d'accordo con suo genero e gli dirà che il suo posto e quello dei suoi figli è lì. Alonso, inoltre, aggiungerà che probabilmente sua figlia tornerà e quindi dovranno solo avere pazienza e aspettare. Adriano sembrerà ormai deciso e il marchese non potrà fare altro che lasciarlo andare, anche se gli ricorderà che la sua famiglia sono tutti loro.

"Pensaci solo un giorno" aggiungerà infine il marchese, "Ti chiedo solo questo".

Martina scossa dall'eventualità di dire addio anche a Adriano

Nelle puntate de La Promessa dal 10 al 16 agosto, Alonso chiederà a Martina di parlare. "Adriano vuole andare via", dirà il marchese lasciando sua nipote senza parole. Martina non riuscirà a capire il motivo che ha spinto l'uomo a prendere questa decisione, ma non sarà affatto d'accordo. "I bambini sono l'unica fonte di allegria in questa casa", dirà, "Non è una buona idea andare via, dobbiamo fare qualcosa". Alonso dirà a Martina che lui ha già provato a dissuadere Adriano, ma il padre dei bambini è lui ed è libero di agire come vuole. Martina sarà molto agitata e quando sarà a cena con la famiglia, parlerà a tutti della decisione di Adriano. Nessuno sarà d'accordo con il marito di Catalina, tranne Lorenzo che ci terrà a ricordare le origini contadine dell'uomo.