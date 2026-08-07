Curro si inginocchierà ai piedi di Lorenzo nelle puntata de La Promessa in onda nella settimana dal 10 al 16 agosto: "Ti prego non sposare Angela", gli dirà.

Le anticipazioni rivelano che a Curro non resterà che l'umiliazione, ma neanche questa funzionerà. Lorenzo, infatti, si divertirà a colpire e insultare il ragazzo senza prendere minimamente in considerazione la sua preghiera.

Curro e Angela disperati a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che le nozze forzate di Angela e Lorenzo faranno disperare Curro e Leocadia. Anche se con ruoli diversi, le persone più importanti della vita di Angela soffriranno per la situazione e si sentiranno impotenti.

Curro farà leva sul potere di Leocadia e la supplicherà di rinunciare a concedere la mano di sua figlia a Lorenzo. Pur di non vedere la sua amata infelice, Curro proporrà a Leocadia un accordo: lui andrà via e sparirà dalla vita di sua figlia. La risposta della signora De Figueroa sarà uno schiaffo accompagnato da una risata. Leocadia ricorderà a Curro che lui è solo un valletto e non può cambiare nulla. Quando resterà da sola, però, la madre di Angela scoppierà a piangere, perché neanche lei vorrebbe un uomo come Lorenzo accanto a sua figlia. Curro si sentirà senza via d'uscita e tenterà l'ultima carta: affrontare il Capitano e umiliarsi per amore di Angela.

L'ultima umiliazione di Lorenzo

Nelle puntate de La Promessa che andranno in onda dal 10 al 16 agosto, Curro andrà a parlare con Lorenzo che lo accoglierà con disprezzo.

Il ragazzo chiederà al Capitano di risolvere la questione tra loro, visto che le nozze con Angela non sono altro che un modo per farlo soffrire. Lorenzo ammetterà che vuole sposare la ragazza solo per fare del male a Curro e lui lo implorerà di far pagare direttamente a lui l'odio che prova. "Fai quello che vuoi con me ma lascia stare lei", dirà Curro a Lorenzo che non ascolterà affatto le sue parole. "Vuoi vedermi umiliato?" chiederà Curro che si inginocchierà ai piedi di Lorenzo pur di fargli cambiare idea "Ti prego, non sposare Angela". Il Capitano non avrà nessuna pietà e si divertirà a colpire e insultare quello che un tempo era considerato suo figlio.