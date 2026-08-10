Enora farà una telefonata sospetta nelle puntate de La Promessa dal 17 al 23 agosto: "Devo stare attenta a non farmi scoprire", dirà al misterioso interlocutore.

Le anticipazioni rivelano che l'arrivo di Manuel interromperà bruscamente la telefonata di Enora che gli mentirà. La ragazza spiegherà al marchesino che stava parlando con il proprietario di una casa che lei e Toño vorrebbero affittare per andare a convivere. Il marchesino crederà alle parole di Enora.

Enora e Toño prossimi alle nozze a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Enora continuerà a destare sospetti con il suo comportamento.

Nelle puntate precedenti, la ragazza ha accettato di sposare Toño e ha iniziato a progettare una vita con lui. Presto i due innamorati penseranno ad una casa da affittare, perché Enora spiegherà che il posto in cui vive è troppo piccolo per una coppia. Manuel e i suoi colleghi continueranno a lavorare sul nuovo motore e tutto sembrerà filare liscio. Enora, però, avrà degli strani atteggiamenti. Dopo aver chiesto a Manuel un permesso per recarsi in paese a vedere una casa in affitto, infatti, la ragazza troverà il modo di mettersi in contatto con qualcuno di misterioso. Si evincerà subito dai suoi discorsi che la casa che cerca non c'entra niente. Di nascosto, Enora telefonerà a qualcuno dallo studio di Alonso e innanzi tutto lo tranquillizzerà sul fatto che tutto procede secondo i piani.

La bugia di Enora a Manuel

Nelle puntate de La Promessa dal 17 al 23 agosto, Enora farà una telefonata di nascosto subito dopo aver discusso del prototipo del motore con Manuel. "Verrò il prima possibile", dirà la ragazza con agitazione, "Non posso dire con certezza quando". Di fronte all'insistenza del suo interlocutore, Enora dirà: "Non è così semplice, non dipende da me e ti ricordo che devo stare attenta a non farmi scoprire da loro". La telefonata si interromperà bruscamente con l'arrivo di Manuel. Enora mentirà subito, dicendo che parlava con il proprietario della casa che le ha appena spiegato che non vuole più affittarla. Il marchesino crederà alle parole di Enora e la aiuterà a dire a Toño che dovranno cercare un'altra casa.