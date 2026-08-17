Le trame delle nuove puntate de La Promessa che il pubblico avrà modo di vedere dal 24 al 30 agosto sui teleschermi di Rete 4 rivelano che Maria svelerà a Pia il suo segreto. Enora, invece, ammetterà a Manuel e Tono di aver rubato i bozzetti dei motori aerei.

Maria dice a Pia di essere in attesa di un bambino

La lettera di Catalina (Carmen Asecas), che sembrava ormai scomparsa, tornerà inaspettatamente alla luce, aprendo nuovi interrogativi. Leocadia e Cristobal inizieranno a dubitare dell'autenticità della missiva, tanto da cercare di capire se sia quella originale.

Maria, nel frattempo, confiderà a Pia una notizia destinata a cambiare la sua situazione. La domestica rivelerà alla collega di aspetterà un bambino.

Anche Enora sarà al centro di una situazione molto delicata. La donna ammetterà a Manuel e Tono di aver rubato il progetto del motore per cercare di venderlo, spinta dalla necessità di aiutare economicamente suo zio. Enora inizierà a collaborare coi due uomini, con i quali unirà le forze per trovare un costruttore disposto a realizzare il loro ambizioso progetto.

Anticipazioni La Promessa: Curro scopre che una ricetta di Lope è stata pubblicata sotto lo pseudonimo di Madame Cocotte

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Curro farà una scoperta sorprendente legata alla cucina.

L'ex baronetto apprenderà che una ricetta creata da Lope è stata pubblicata sotto il nome di una misteriosa Madame Cocotte. La notizia insospettirà Curro, mentre il cuoco deciderà di indagare a fondo per scoprire chi si nasconda realmente dietro a quello pseudonimo.

Vera ha ottenuto il permesso di lasciare la tenuta

Nel frattempo, nelle ultime puntate della soap opera andate in onda a metà agosto su Rete 4, Pia ha confidato alle colleghe di voler raggiungere Ricardo, stremata dagli incarichi e dalla nostalgia provata nei suoi confronti. Manuel (Arturo Garcia Sancho) e Tono hanno pizzicato ancora una volta Enora mentre rubava degli oggetti. Vera, invece, ha ottenuto il permesso di allontanarsi dalla tenuta per ben due giorni con la scusa di visitare uno zio in fin di vita. Lope ha deciso di telefonare al palazzo dei duchi di Carril per scoprire la verità.