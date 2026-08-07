Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nei prossimi mesi su Rete 4 annunciano che Alonso vorrà Curro come suo segretario personale. La scelta non piacerà a Leocadia, la quale avrà una pesante discussione con il marchesa dove voleranno parole forti.

Il rapporto tra Leocadia e Alonso s'incrina a causa di Curro

Il rapporto tra Leocadia e Alonso subirà un frattura a causa di Curro. Il marchese deciderà di affidare all'ex baronetto il ruolo di suo segretario personale, rimuovendolo dallo staff della tenuta. La decisione non piacerà alla darklady che proverà far cambiare idea all'uomo, sostenendo che avrebbe dovuto avvertirla.

Ma il marito di Cruz (Eva Martin) resterà fermo nella sua scelta, informando la madre di Angela di aver smesso di fidarsi di lei. I due, a questo punto, daranno vita ad una pesante discussione. In questa circostanza, Leocadia capirà di star perdendo la fiducia di Alonso e quindi l'influenza che ha su di lui e sulle sue scelte. La donna ricorderà al marchese tutto quello che ha fatto per salvare la sua famiglia. La darklady dichiarerà: "Mi sembra giusto ricordarti che quando qui non c'erano soldi e la tua famiglia si trovava in rovina, hai tenuto conto delle mie opinioni. Chi ha aiutato i Lujan quando tutti ti negavano pane e sale?". La donna concluderà, accusandolo di averla usata fino a quando suo figlio Manuel (Arturo Garcia Sancho) non ha iniziato ad ottenere guadagni coi suoi motori.

Anticipazioni La Promessa: Alonso promette a Leocadia di ripagare il debito contratto con lei

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che le parole di Leocadia non scalfiranno Alonso, che dimostrerà tutto il suo sostegno al figlio Manuel. L'uomo ringrazierà nuovamente la darklady per tutto quello che ha fatto alla sua famiglia, promettendo che la ripagherà di ogni pesata che gli ha prestato per salvare la sua famiglia dalla rovina. Il marchese sembrerà aprire gli occhi sulla madre di Angela ma fino a quando?

Curro ha voluto scappare con Angela

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa che sono andate in onda ad inizio agosto in televisione, Leocadia ha imposto ad Angela di abbandonare Curro.

La ragazza si è tirata indietro quando il suo amato le ha proposto di scappare dalla tenuta. Cristobal, invece, ha allontanato Pia da palazzo per aver intrapreso una storia d'amore con Ricardo. Alonso è apparso furioso col capo maggiordomo, tanto da voler richiamare la cameriera nel marchesato. Il marchese ha chiesto a Leocadia di fare qualcosa. Federico, intanto, ha ricordato alla sorella Vera il loro padre è ancora molto pericoloso. Infine le condizioni di salute di Petra sono peggiorate sempre più a causa del tetano.