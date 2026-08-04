L'investigatore arriverà a La Promessa con delle notizie che sconvolgeranno Adriano nelle prossime puntate: "Ho trovato Catalina", dirà, "Ha un altro uomo e si è unita a un gruppo itinerante".

Le anticipazioni rivelano che Alonso e Adriano saranno senza parole nel sentire che Catalina si è già rifatta una vita. L'investigatore preciserà che è molto difficile rintracciare la donna perché si sposta in continuazione proprio per non farsi trovare.

La mancanza di Catalina a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che si continuerà a parlare della scomparsa di Catalina ancora per molto tempo.

Leocadia sarà sempre più preoccupata di essere scoperta, soprattutto quando arriveranno al palazzo delle lettere firmate dalla moglie di Adriano. In realtà si scoprirà che è stata Martina a scrivere quelle false missive e questo farà tirare a Leocadia un sospiro di sollievo. Alonso non si rassegnerà all'idea di non sapere che fine abbia fatto sua figlia e Adriano esigerà delle risposte. Quando verrà a sapere che il marchese è pronto ad indagare su Catalina, Leocadia coglierà la palla al balzo per indicare un famoso detective. Sarà lei ad organizzare le indagini e, come si potrà immaginare, ad evitare che tutti scoprano che Catalina è stata allontanata forzatamente da La Promessa. Leocadia convocherà il detective al palazzo e l'uomo spiegherà al marchese che si metterà subito al lavoro per trovare Catalina.

Adriano sconvolto dalla doppia vita di Catalina

Nelle prossime puntate de La Promessa, l'investigatore arriverà al palazzo con delle preziose risposte per Alonso e Adriano. "Ho trovato Catalina", dirà l'uomo che premetterà di avere delle informazioni che non piaceranno affatto al marchese e alla sua famiglia. Adriano lo pregherà di parlare, qualunque sia la verità e l'investigatore inizierà con il suo racconto. "Catalina si è unita a un gruppo itinerante", dirà, "Porta avanti rivolte e battaglie in tutta la Spagna". L'uomo preciserà che non è stato possibile individuare la figlia di Alonso perché si sposta continuamente, ma avrà una certezza: non è sola. "Catalina ha già un altro uomo detto il Minatore", dirà l'investigatore, "Sono una coppia". Adriano sarà sconvolto all'idea che sua moglie abbia già trovato un sostituto.